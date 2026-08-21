В ночь на 20 августа российская ракета попала в склад логистического партнера сети Varus в Борисполе. Компания предупредила о возможных временных перебоях с наличием некоторых товаров в отдельных магазинах.

Дефицит продуктов в Киевской области может временно обостриться — в ночь на 20 августа 2026 года российская ракета попала в складское помещение логистического партнера сети супермаркетов Varus в Борисполе. Как сообщает Укринформ, компания официально подтвердила факт попадания и предупредила покупателей о возможных временных неудобствах.

По информации Varus, речь идет о складе партнерской компании, где хранилась часть товарных запасов сети. Сейчас представители компании совместно с логистическим партнером оценивают масштаб повреждений и уточняют перечень уничтоженных товаров.

Что говорят в Varus о последствиях атаки

В компании признали, что из-за повреждения склада в отдельных магазинах сети возможны временные частичные перебои с наличием некоторых товаров. В то же время в Varus подчеркнули, что делают все возможное для обеспечения бесперебойных поставок продукции на полки.

Несмотря на атаку, все магазины сети Varus продолжают работать в штатном режиме и готовы принимать посетителей. Конкретный перечень товаров, которых может временно не хватать, в компании пока не обнародовали — его обещают уточнить после завершения оценки последствий.

Пострадал также склад «Форы»

Это уже второй случай поражения складской инфраструктуры продуктового ритейла на Киевщине во время атаки 20 августа. Ранее стало известно, что в Бориспольском районе повреждения получил склад сети супермаркетов «Фора». В результате под ударом оказались логистические мощности сразу двух крупных продуктовых сетей региона.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО ранее призвали украинцев не поддаваться панике из-за возможных перебоев с продуктами, подчеркивая, что дефицита продуктов в Украине не будет, а слухи о «пустых полках» активно распространяет российская пропаганда.

Что делать покупателям

Несмотря на временные трудности с логистикой, в Центре противодействия дезинформации при СНБО советуют не создавать ажиотажного спроса — именно панические закупки чаще всего и приводят к настоящему дефициту на полках. В Varus заверяют, что работают над альтернативными маршрутами поставок, поэтому ситуация должна стабилизироваться в ближайшие дни.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Киевской области: цены поползли вверх.