Доплаты для пенсионеров в Киевской области предусмотрены для граждан, достигших 70 лет и старше и отвечающих установленным требованиям.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области зависят от возраста, общей суммы пенсионных выплат и страхового стажа.

По информации Пенсионного фонда Украины , ежемесячная компенсация составляет до 300 грн для людей в возрасте от 70 до 75 лет. Граждане от 75 до 80 лет могут получать до 456 грн, а те, кому исполнилось 80 лет, — до 570 грн.

Однако такие суммы начисляются не всем автоматически по одному принципу. Важно, чтобы общий размер пенсии с учетом надбавок, индексации и других предусмотренных выплат не превышал установленный предел — 10 340,35 грн. Конкретно с учетом этого показателя определяют право на компенсацию.

Как влияет страховой стаж

Доплаты пенсионерам в Киевской области также зависят от условий пенсионного обеспечения. В частности, с 1 марта 2026 действуют минимальные уровни выплат для отдельных категорий граждан.

Для пенсионеров от 70 до 80 лет, имеющих необходимый страховой стаж и получающих пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, минимальный размер выплаты составляет 4 050 грн. Для людей от 80 лет при наличии установленного стажа этот показатель равняется 4 213 грн.

Если страховой стаж мужчины составляет менее 35 лет, а женщины — менее 30 лет, доплату могут определить пропорционально приобретенному стажу. Поэтому при расчете учитывают не только возраст, но и трудовую историю человека.

Нужно ли подавать заявление

Доплаты для пенсионеров в Киевской области Пенсионный фонд начисляется автоматически после достижения соответствующего возраста. Обращаться в учреждение с заявлением для оформления возрастной компенсации не требуется.

Размер фактической надбавки зависит от личных событий. Поэтому пенсионерам следует проверить состав своей выплаты и уточнить в ПФУ, учтены ли все предусмотренные законодательством доплаты.