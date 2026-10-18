В ноябре украинские пенсионеры продолжат получать выплаты с учетом мартовской индексации (+12,1%) и установленных доплат. Общего перерасчета пенсий с 1 ноября не предусмотрено — вместо этого действуют минимальные гарантии и возрастные надбавки, а переселенцам из ВОТ стоит проверить адрес выплаты.

Доплаты для пенсионеров в областях остаются актуальными в ноябре — при этом общего перерасчета самих пенсий с 1 ноября 2026 года в Украине не будет. Выплаты по-прежнему будут начислять по минимальным гарантиям, утвержденным на этот год, с учетом возраста, страхового стажа и категории получателя.

Последняя общая индексация пенсий состоялась 1 марта 2026 года: перерасчет провели по постановлению Кабмина №236 с коэффициентом 1,121, то есть пенсии, подлежавшие перерасчету, увеличили на 12,1%. При этом размер повышения ограничили суммой 2 595 грн, а минимальная доплата по итогам индексации составила 100 грн.

Отдельный перерасчет с 1 апреля 2026 года Пенсионный фонд автоматически провел для пенсионеров, которые продолжали работать и приобрели необходимый страховой стаж или право на учет заработной платы. А вот отдельного общего перерасчета с 1 ноября 2026 года не предусмотрено — большинству получателей не стоит ожидать повышения в этом месяце.

Минимальные пенсии с 1 ноября

Минимальные пенсионные гарантии, установленные на 2026 год, продолжают действовать в ноябре. Их размер зависит от возраста, стажа, статуса пенсионера и оснований назначения выплаты:

4 213 грн — неработающие пенсионеры от 65 лет со стажем не менее 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), а также от 80 лет со стажем от 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины);

4 050 грн — пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии стажа 30/35 лет; если стажа не хватает, доплату определяют пропорционально;

3 725 грн — пенсионеры до 70 лет с необходимым стажем, а также люди с инвалидностью I группы;

3 406 грн — другие категории неработающих пенсионеров, на которых распространяются соответствующие гарантии.

Отдельно определены минимальные размеры для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы: I группа — 11 041,85 грн, II группа — 8 838,60 грн, III группа — 6 808,95 грн.

Возрастные доплаты в ноябре

Пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, могут получать ежемесячную компенсационную доплату. При условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн, размер доплаты составляет:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Это максимально возможные доплаты для соответствующих возрастных групп. Если пенсия приближается к предельному показателю 10 340,35 грн, надбавку уменьшают так, чтобы общая выплата не превышала эту сумму. Например, пенсионер от 75 до 80 лет с пенсией 10 000 грн получит не 456 грн, а лишь 340,35 грн.

Оформлять такие надбавки ежемесячно не нужно: после возникновения права на выплату Пенсионный фонд назначает ее автоматически.

Изменения для переселенцев

Пенсионный фонд также разъяснил порядок выплат для граждан, которые выехали с временно оккупированных территорий (ВОТ) и теперь фактически проживают на подконтрольной Украине территории. Законодательство требует обязательной физической идентификации для пенсионеров, которые временно находятся за границей или на ВОТ, однако часть граждан уже переехала, а в пенсионном деле до сих пор указан старый адрес.

Такой пенсионер может перевести выплату по адресу фактического проживания в Украине. Согласно статье 47 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию выплачивают по месту фактического проживания, указанному в заявлении, — зарегистрированный или задекларированный адрес при этом не является определяющим.

Как перевести выплату по новому адресу

Подать заявление об изменении места выплаты пенсии можно двумя способами:

лично — обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн — воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

После обработки заявления в пенсионное дело вносят информацию о фактическом месте проживания на подконтрольной территории. По разъяснению ПФУ, такой перевод является основанием для продолжения выплаты пенсии в течение срока ее назначения независимо от прохождения физической идентификации.

Что будет с пенсиями с 1 ноября 2026 года

В ноябре пенсионеры будут получать выплаты с учетом мартовской индексации, установленных минимальных гарантий и положенных им доплат. Общего перерасчета для всех получателей не предусмотрено: размер пенсии зависит от категории получателя, страхового стажа, возраста и других условий, а работающие пенсионеры уже получили отдельный перерасчет в апреле. Об этом сообщают Факты ICTV.

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