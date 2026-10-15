Пенсія в Україні залежить не лише від страхового стажу, а й від офіційного заробітку людини.

Пенсія може бути більшою, якщо подати до Пенсійного фонду довідку про зарплату за 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року, пише ПФУ.

Цей документ дає змогу врахувати заробіток за попередні роки під час розрахунку виплат. Для деяких громадян така інформація може виявитися вигіднішою за дані про доходи за пізніший період.

Яка довідка впливає на розмір виплат

Під час визначення суми пенсійного забезпечення враховують тривалість страхового стажу та заробітну плату, з якої сплачували внески. За інформацією Пенсійного фонду України, відомості про доходи після 1 липня 2000 року зазвичай уже містяться в системі персоніфікованого обліку.

Водночас заробіток за попередні роки можна підтвердити окремою довідкою. Йдеться про будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до зазначеної дати. Ці відомості можуть вплинути на індивідуальний коефіцієнт заробітку, який використовують у розрахунках.

Експертка з пенсійних питань Тетяна Ходіневич звертає увагу на те, що архівні дані іноді допомагають отримати вигідніший розрахунок. Проте результат залежить від конкретної трудової історії людини.

Кому варто шукати документи про зарплату

Насамперед перевірити старі відомості варто тим, хто до липня 2000 року офіційно заробляв значно більше, ніж у наступні роки. Також це може бути актуально для громадян, які працювали за сумісництвом або мають невеликий період страхового стажу після 2000 року.

Довідку можна отримати в колишнього роботодавця, його правонаступника або в архівній установі, де зберігаються документи підприємства.

Як перевірити, чи збільшиться пенсія

Перш ніж замовляти архівні документи, варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити, які відомості вже використали під час розрахунку. Після отримання довідки фахівці можуть оцінити, чи вплине додатковий заробіток на індивідуальний коефіцієнт.

Важливо пам’ятати: сам факт подання документа не гарантує підвищення виплат. Якщо зарплата в зазначений період була нижчою за заробіток, який уже врахували, результат може бути невигідним.

Тому перед поданням заяви доцільно попросити провести попередній розрахунок. Це допоможе зрозуміти, чи варто витрачати час на пошук архівних довідок і чи справді вони можуть змінити суму щомісячного забезпечення.