Пенсия в Украине зависит не только от страхового стажа, но и от официального заработка человека.

Пенсия может быть больше, если подать в Пенсионный фонд справку о зарплате за 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года, пишет ПФУ.

Этот документ позволяет учесть заработок за предыдущие годы при расчете выплат. Для некоторых граждан такая информация может оказаться выгоднее данных о доходах за более поздний период.

Какая справка влияет на размер выплат

При определении суммы пенсионного обеспечения учитывается продолжительность страхового стажа и заработная плата, с которой уплачивались взносы. По информации Пенсионного фонда Украины, сведения о доходах после 1 июля 2000 обычно уже содержатся в системе персонифицированного учета.

Заработок за предыдущие годы можно подтвердить отдельной справкой. Речь идет о любых 60 календарных месяцах страхового стажа подряд до указанной даты. Эти сведения могут повлиять на индивидуальный коэффициент заработка, используемый в расчетах.

Эксперт по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич обращает внимание на то, что архивные данные иногда помогают получить более выгодный расчет. Однако результат зависит от конкретной трудовой истории человека.

Кому следует искать документы о зарплате

Прежде всего проверить старые сведения стоит тем, кто до июля 2000 официально зарабатывал значительно больше, чем в последующие годы. Также это может быть актуально для граждан, работавших по совместительству, или имеющих небольшой период страхового стажа после 2000 года.

Справку можно получить у бывшего работодателя, его правопреемника или архивного учреждения, где хранятся документы предприятия.

Как проверить, увеличится ли пенсия

Прежде, чем заказывать архивные документы, следует обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, какие сведения уже использовали при расчете. После получения справки специалисты могут оценить, повлияет ли дополнительный заработок на индивидуальный коэффициент.

Важно помнить: сам факт представления документа не гарантирует повышения выплат. Если зарплата в указанный период была ниже заработка, который уже учли, результат может быть невыгодным.

Поэтому перед подачей заявления целесообразно попросить произвести предварительный расчет. Это поможет понять, следует ли тратить время на поиск архивных справок и действительно ли они могут изменить сумму ежемесячного обеспечения.