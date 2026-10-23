Закуска з пекінської капусти прикрасить святковий стіл у колі друзів та родини, а головне, ця страва швидко готується.

Пекінську капусту маринують, використовують у салатах та закусках через її ніжний смак, також можна приготувати святкову закуску «Тарталетки з тунцем», повідомляє Politeka.net.

Рецептом святкової закуски "Тарталетки з тунцем" з пекінської капусти поділилася фудблогер Марія Новаковська.

Які інгредієнти потрібні для приготування закуски з пекінської капусти: тарталетки, пекінська капуста, тунець – дві консервні банки, помідор, огірки, кукурудза, соус майонез або майонез, сіль і перець за смаком.

Як передає Політека, тарталетки можна купити готові в магазині, також можна приготувати будинки: знадобляться майонезний соус – 200 г, 1 ч. л – солі, 1 ч. л – кетчупу, 5 г – розпушувача, 300 г – муки.

Залишити в холодильнику на 20 хвилин, потім випікати 18 - 25 хвилин.

Готуємо начинку для закуски з пекінської капусти - з тунця злити масло, додати 1 столову ложку майонезу або майонезного соусу, перець, сіль і добре перемішати.

Формуємо закуску з пекінської капусти, викладаємо на тарталетки капусту, листя ріжемо або рвемо на невеликі шматочки.

Потім викладаємо начинку, зверху прикрашаємо консервованою кукурудзою, огірком та помідором.

Помідор фудблогер пропонує очистити від м'якоті, щоб овоч не пустив сік і не зіпсував закуску з пекінської капусти.