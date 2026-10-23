Необхідність платити за комунальні послуги під час проживання в квартирі залежить від типу послуг та умов договору.

В умовах, коли багато українців мають додаткове житло або тимчасово виїжджають за кордон, виникає питання: чи потрібно платити за комунальні послуги в Києві, якщо ви не проживаєте в квартирі, повідомляє Politeka.net.

Відповідь залежить від типу послуг, умов договору та законодавства.

Платежі за електроенергію та газ

Якщо ви не живете в квартирі в Києві, варто повідомити постачальникам електроенергії та газу. При проживанні ви можете отримати знижку або звільнення від оплати. Але навіть при вільному споживанні можуть нараховуватися мінімальні платежі для підключення до мережі.

Платежі за водопостачання та водовідведення

Постачальники водопостачання та водовідведення в Києві нараховують мінімальні платежі, навіть якщо ви не проживаєте в квартирі. Проте, якщо у вас є лічильники і ви повідомили про проблему, ви можете сплачувати лише мінімальні суми або взагалі бути звільненими від платежів.

Плата для опалення

Якщо ваша квартира в Києві підключена до централізованого опалення і ви там не проживаєте, важливо повідомити постачальника. Залежно від умов договору ви можете отримати знижку або звільнення від оплати. Проте, у багатьохповерхових будинках повне відключення опалення може бути неможливим через технічні особливості.

Плата за вивезення сміття

Плата за вивезення сміття в Києві постійно нараховується незалежно від того, чи проживаєте ви в квартирі. Однак, якщо ви тимчасово не проживаєте, зверніться до компанії з вивезення зміття і повідомте про наявність — це може зменшити або скасувати нарахування.

Умови договору з постачальниками послуг

Ретельно ознайомтеся з послугами з умовами договорів з постачальниками комунальних послуг в Києві. Деякі компанії можуть мати особливі умови, якщо квартира не використовується. Також зверніть увагу на місцеві правила, які можуть передбачати пільги або знижки.