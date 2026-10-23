Необходимость платить за коммунальные услуги при проживании в квартире зависит от типа услуг и условий договора.

В условиях, когда многие украинцы имеют дополнительное жилье или временно выезжают за границу, возникает вопрос: нужно ли платить за коммунальные услуги в Киеве , если вы не проживаете в квартире, сообщает Politeka.net .

Ответ зависит от типа услуг, условий договора и законодательства.

Платежи за электроэнергию и газ

Если вы не живете в квартире, стоит сообщить поставщикам электроэнергии и газа. При проживании вы можете получить скидку или освобождение от оплаты. Но даже при свободном потреблении могут начисляться минимальные платежи для подключения к сети.

Платежи за водоснабжение и водоотвод

Поставщики водоснабжения и водоотвода в Киеве начисляют минимальные платежи, даже если вы не проживаете в квартире. Однако, если у вас есть счетчики и вы сообщили о проблеме, вы можете платить только минимальные суммы или вообще быть освобождены от платежей.

Плата для отопления

Если ваша квартира подключена к централизованному отоплению и вы там не проживаете, важно сообщить поставщику. В зависимости от условий договора, вы можете получить скидку или освобождение от оплаты. Однако, во многих этажных домах полное отключение отопления может быть невозможным из-за технических особенностей.

Плата за вывоз мусора

Плата за вывоз мусора в Киеве постоянно начисляется вне зависимости от того, проживаете ли вы в квартире. Однако если вы временно не проживаете, обратитесь в компанию по вывозу мусора и сообщите о наличии — это может уменьшить или отменить начисление.

Условия договора с поставщиками услуг

Тщательно ознакомьтесь с услугами по договорам с поставщиками коммунальных услуг в Киеве. Некоторые компании могут иметь особые условия, если квартира не используется. Также обратите внимание на местные правила, предусматривающие льготы или скидки.