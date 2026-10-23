Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 24 по 30 октября обещает постепенное похолодание: максимальная температура воздуха опустится с +16° до +11°, а в понедельник и пятницу синоптики прогнозируют осадки.

Предыдущий недельный прогноз для Киевщины уже предупреждал о похолодании, и новые данные гидрометцентра подтверждают эту тенденцию: в течение недели с 24 по 30 октября дневная температура в Киевской области постепенно снизится с +16° до +11°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Киевской области в течение недели с 24 по 30 октября будет колебаться от +11° до +16°, а ночная — от +6° до +12°.

В субботу, 24 октября, воздух прогреется до +16°, а ночью термометры покажут +11°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 25 октября, днем сохранится та же отметка +16°, а ночью похолодает до +10°. Облачность — с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 26 октября, максимальная температура опустится до +13°, тогда как ночная поднимется до +12°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 27 октября, столбики термометров днем покажут +11°, а ночью опустятся до +6°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 28 октября, дневная температура удержится на отметке +11°, а ночная поднимется до +7°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

В четверг, 29 октября, воздух прогреется до +12°, а ночью похолодает до +7°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 30 октября, днем ожидается +11°, а ночью +6°. Облачность переменная, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Самыми теплыми днями недели станут суббота и воскресенье, 24–25 октября, когда днем будет +16°. Самое прохладное синоптики обещают во вторник, 27 октября, и в пятницу, 30 октября, когда дневная температура опустится до +11°. Общий перепад дневных температур за неделю составит 5°, а осадки ожидаются дважды — в понедельник, 26 октября, и в пятницу, 30 октября.

Поскольку ночью температура будет опускаться до +6…+7°, а днем похолодает до +11°, украинцам стоит позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни, когда синоптики прогнозируют осадки, — в понедельник, 26 октября, и в пятницу, 30 октября, — стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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