Пенсия в Украине может вырасти на 54%, если человек отложит оформление выплат на шесть лет после получения права на них.

В то же время, пенсия увеличится не автоматически, а благодаря специальному механизму, предусмотренному законодательством.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на материал "Судебно-юридической газеты". Размер надбавки зависит от продолжительности отсрочки и количества полных месяцев, в течение которых человек не обращался за назначением выплат.

Кто может получить повышение

Возможность увеличить будущие выплаты предусматривает статья 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Воспользоваться этим правом могут граждане, уже достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, но решили продолжить работу и пока не оформлять выплаты.

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек отвечает требованиям, он может отложить обращение в Пенсионный фонд.

На сколько могут увеличить выплаты

Закон предусматривает два коэффициента повышения в зависимости от продолжительности отсрочки.

До пяти лет включительно: рассчитанный размер увеличивают на 0,5% за каждый полный месяц. За один год это дает 6%.

Более пяти лет: применяют коэффициент 0,75% за каждый полнолуние.

Если отложить оформление на шесть лет, то есть на 72 месяца, рассчитанный размер выплат может возрасти на 54%. Именно такую ​​надбавку подразумевает соответствующий механизм.

Однако важно понимать, что повышение касается рассчитанного размера пенсии, а не всех доплат и надбавок, которые человек может получать дополнительно.

Выгодно ли откладывать выход на пенсию

Пенсия с большей ежемесячной суммой не обязательно означает финансовую выгоду в долгосрочной перспективе. За время отсрочки человек не будет получать выплаты, на которые уже мог бы иметь право.

Поэтому перед принятием решения следует сравнить возможную надбавку с суммой средств, не поступающих за период ожидания. Результат зависит от индивидуального размера выплат и продолжительности их получения после назначения.

Следовательно, отсрочка может увеличить рассчитанный размер пенсии, но не гарантирует финансовое преимущество для каждого. Перед таким шагом целесообразно уточнить свои расчеты в Пенсионном фонде Украины.



ИСТОЧНИК: ТСН