Лимиты на переводы части предпринимателей и компаний изменятся с 14 ноября 2026 года.

Лимиты на переводы без дополнительных проверок уменьшат в три раза для отдельных категорий ФЛП и юридических лиц, подпадающих под новые правила банковского финансового мониторинга.

Изменения предусмотрены обновленным меморандумом о прозрачности рынка платежных услуг, который банки подписали 14 мая 2026 года. Это второй этап введения новейших ограничений.

Какие суммы будут действовать с 14 ноября

Новые месячные лимиты для определенных категорий бизнеса будут следующими.

ФЛП первой группы — до 400 тысяч гривен вместо нынешних 600 тысяч.

ФЛП второй и третьей групп — до 1 миллиона гривен вместо 3 миллионов.

Юридические лица с признаками компаний-оболочек – до 2 миллионов гривен вместо 5 миллионов.

Ограничения касаются вновь предпринимателей, ФЛП, возобновляющих деятельность после перерыва, а также новых и неактивных юридических лиц. Период, в течение которого предприниматель считается новым клиентом, каждый банк определяет по внутренним правилам. Обычно он составляет от шести до двенадцати месяцев.





Можно ли перевести больше установленной суммы

Новые лимиты на переводы не означают полного запрета на операции сверх указанных сумм. Банк будет подсчитывать общий объем платежей клиента за месяц.

Если сумма превысит установленный предел, автоматически произвести платеж не удастся. Для этого клиенту необходимо предоставить платежную инструкцию и документально подтвердить происхождение средств. После проверки банк сможет выполнить операцию.

Изменятся ли правила для обычных граждан

Для физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, условия остаются неизменными. Без документального подтверждения доходов месячный предел составляет 50 тысяч гривен для клиентов с высоким риском и 100 тысяч гривен для людей с низким или средним уровнем риска.

Итак, нововведения, прежде всего, касаются отдельных категорий бизнеса, а не всех владельцев банковских счетов. Предпринимателям следует заранее проверить, распространяются ли новые правила на их деятельность и подготовить документы для подтверждения происхождения средств.