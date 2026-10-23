Задерживать военнообязанных могут исключительно полицейские, а доставка в ТЦК разрешена только на автомобиле правоохранителей. Новый совместный приказ Нацполиции и ТЦК и СП также ограничил административное задержание тремя часами и ввел сплошную видеофиксацию.

Правила ТЦК при задержании в Украине стали значительно четче: журналисты получили совместный приказ Национальной полиции и территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который пошагово регламентирует выявление, административное задержание и доставку военнообязанных в военкомат.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание «Думская». Главное изменение — задерживать военнообязанных теперь могут исключительно полицейские, а представители ТЦК лишь сопровождают процесс и самостоятельно доставлять задержанного права не имеют.

Как будет работать новый порядок

Весь процесс документ делит на несколько этапов. Сначала ТЦК формирует так называемую «базу нарушителей» и через электронный реестр «Оберег» направляет в полицию официальное обращение о розыске. После этого правоохранители вносят информацию о каждом человеке в информационный портал Нацполиции.

Далее создаются совместные группы оповещения, где старшим определяют представителя ТЦК, но непосредственно задержание выполняет полицейский. Проверять людей могут в парках и скверах, на предприятиях, на блокпостах и пунктах пропуска, а также по месту жительства. Впрочем, проверка по адресу проживания не дает права входить в жилье без законных на то оснований.

У кого проверяют документы

Документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет проверяют полицейские. Представители ТЦК, в свою очередь, проверяют наличие военно-учетного документа и могут вручить повестку. Параллельно правоохранители сверяют человека по реестрам, чтобы выяснить, не находится ли он в розыске по обращению ТЦК.

Кто имеет право задерживать

Задержание могут выполнять исключительно полицейские и только тогда, когда выявлено соответствующее правонарушение — такой порядок предусмотрен статьями 259–263 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Законом «О Национальной полиции». Полицейский обязан сообщить задержанному основания задержания и его право на бесплатную правовую помощь, составить протокол об административном задержании и обеспечить непрерывную видеофиксацию процесса с помощью бодикамеры.

Сколько продлится задержание и кто доставит в ТЦК

Административное задержание не может длиться более трех часов с момента фактического ограничения свободы человека. Доставить задержанного должны в ближайший ТЦК, в центр по месту регистрации или в тот военкомат, на территории которого выявили правонарушение, но исключительно транспортом полиции. Под понятие «транспорт полиции» может подпадать не только служебный автомобиль с маркировкой, но и транспорт, переданный правоохранителям, в котором находится полицейский.

После доставки ТЦК через реестр «Оберег» сверяет данные гражданина и выдает справку о доставке. Этот документ является лишь дополнительным учетным и не заменяет протокол об административном задержании, который составляет полиция. Далее могут провести военно-врачебную комиссию, рассмотреть дело об административном правонарушении или поставить человека на воинский учет.

Что важно знать задержанному

Финальный этап порядка — ежедневная сверка: полиция и ТЦК обязаны ежедневно сравнивать данные о фактическом количестве задержанных и доставленных лиц, а результаты докладывать руководству. Для самого человека ключевые гарантии таковы: задерживать и доставлять могут только полицейские, задержание ограничено тремя часами, должен быть составлен протокол и вестись видеозапись, а задержанный имеет право на бесплатную правовую помощь.

Отдельно напомним: в октябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16139, который предлагает изменить статью 24 Закона «О Национальной полиции» об административном задержании и доставке военнообязанных в ТЦК, чтобы привести эти нормы в соответствие с Конституцией. Текст инициативы пока недоступен, поэтому оценить ее практические последствия пока невозможно.

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