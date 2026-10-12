Военные облигации можно оформить через приложение "Дия", банки и лицензированных брокеров. Рассказываем, с какой суммы можно стартовать, сколько реально заработать и нужно ли платить налоги и комиссии.

Военные облигации в Украине — это государственные ценные бумаги, с помощью которых граждане фактически одалживают деньги государству на поддержку армии и экономики, а после завершения срока обращения получают обратно вложенную сумму вместе с доходом. Приобрести их можно несколькими способами, и порог входа для частного инвестора стартует от 1000 гривен.

Министерство финансов предлагает три основных канала покупки: мобильное приложение "Дия", банки — первичные дилеры Минфина, а также лицензированные брокеры. Каждый из способов имеет свои нюансы касательно минимальной суммы, комиссий и доступных выпусков облигаций.

Как купить военные облигации через "Дию"

Самый простой путь для рядового украинца — приложение "Дия". Важно понимать: само приложение облигации напрямую не продает. Это делают партнеры, которые покупают ценные бумаги у государства и предлагают их пользователям через сервис.

Пошаговая инструкция выглядит так:

обновить приложение "Дия" до актуальной версии и авторизоваться;

открыть раздел услуг и найти пункт "Военные облигации";

выбрать конкретную облигацию;

определить партнера, через которого будете оформлять покупку;

указать количество ценных бумаг и отправить заявку;

после подтверждения подписать документы с помощью "Дия.Пидпыс" и оплатить покупку.

По информации "Дии", зачисление приобретенных облигаций может занимать до трех рабочих дней. Именно поэтому покупку стоит планировать заранее, не ожидая моментального отображения в портфеле.

В каких банках и через какие брокеров можно купить

Минфин называет перечень банков-первичных дилеров, в которых доступна покупка. Среди них — Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, monobank, Sense Bank, Кредобанк, ОТП Банк, банк "Південний", Credit Agricole и Банк Кредит Днипро.

Среди лицензированных брокеров Минфин отдельно упоминает ICU, "Универ Капитал", Dragon Capital, Western Investment Group, "Кинто", БТС Брокер, Eavex Capital и Inzhur. Конкретные условия, минимальная сумма инвестиции и доступные выпуски у каждого посредника разные, поэтому перед покупкой стоит проверять актуальные предложения на сайте выбранного учреждения.

С какой суммы можно начать и сколько стоит облигация

Номинальная стоимость одной государственной облигации составляет 1000 гривен, 1000 долларов США или 1000 евро в зависимости от выпуска. В то же время цена приобретения может отличаться от номинала, поскольку банки и брокеры покупают бумаги на аукционах Минфина, а затем продают их инвесторам по установленной цене.

Минимальный порог инвестиции зависит от учреждения. В перечне Минфина для разных предложений указаны такие пороги: от 1000 грн, от 10 000 грн, от 50 000 грн, от 100 000 грн и от 300 000 грн. Эти суммы касаются разных программ банков и брокеров, поэтому их нужно уточнять перед заключением сделки.

Сколько можно заработать на военных облигациях

Доход зависит от вида бумаги, цены приобретения, срока до погашения и доходности на момент покупки. В материалах "Дии" указана возможность получить до 16% прибыли, тогда как на странице Минфина фигурирует показатель до 19,5% годовых. Это разные показатели разных предложений, а не гарантированная ставка для каждой облигации.

Существуют два основных вида облигаций. Дисконтные имеют срок погашения до одного года и продаются дешевле номинальной стоимости — доход образуется благодаря разнице между ценой покупки и суммой погашения. Купонные предусматривают периодическую выплату процентов, а их срок погашения превышает один год.

Придется ли платить налоги и комиссии

По информации "Дии", при покупке облигаций через этот сервис не взимаются дополнительные комиссии за покупку и платеж, а полученный доход не облагается налогом. ПриватБанк отдельно подтверждает, что для физических лиц доход от государственных облигаций не облагается ни налогом на доходы, ни военным сбором. Однако тарифы на обслуживание могут отличаться в зависимости от выбранного посредника, поэтому перед оформлением стоит ознакомиться с условиями конкретного банка или брокера.

Относительно досрочной продажи условия также зависят от учреждения. Например, через вебверсию "Приват24" клиенты могут не только покупать облигации и просматривать свой инвестиционный портфель, но и при необходимости продавать ценные бумаги до даты погашения. Перед приобретением стоит выяснить, доступна ли досрочная продажа для выбранного выпуска и по какой цене ее можно осуществить.