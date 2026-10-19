Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и ежегодную льготную поездку. Рассказываем, куда именно можно ездить бесплатно, как забронировать билет и что показать контролёру.

Бесплатный проезд для военных в Украине гарантирован законом независимо от места проживания участника боевых действий. Право на бесплатные поездки закреплено в статье 12 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», и им можно воспользоваться не только в своём регионе, но и по всей стране.

Чтобы получить льготу, нужно иметь при себе удостоверение участника боевых действий установленного образца. Если в городе работает автоматизированная система учёта оплаты проезда, может понадобиться и электронный билет — его выдают бесплатно при предъявлении удостоверения.

Каким транспортом участники боевых действий ездят бесплатно

Бесплатный проезд распространяется на городской пассажирский транспорт — автобусы, трамваи, троллейбусы, а также на автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности, пригородные железнодорожные и водные перевозки. Отдельно предусмотрен бесплатный проезд на автобусах пригородных и междугородных маршрутов.

Эти правила охватывают и внутрирайонные, внутриобластные и межобластные рейсы. Льгота действует независимо от того, где ветеран находится и куда направляется.

Поездка раз в год: как забронировать льготный билет

Кроме постоянного бесплатного проезда в общественном транспорте, участникам боевых действий гарантируют одну из двух опций дальних поездок. Раз в два года они могут ездить бесплатно туда и обратно железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом. Раз в год — поездка туда и обратно со скидкой 50%.

Для оформления такой поездки нужно обратиться в кассу перевозчика или воспользоваться сервисом бронирования, имея при себе удостоверение УБД. Практика бронирования билетов может отличаться в зависимости от перевозчика, поэтому перед поездкой стоит уточнить условия именно в «Укрзализныце» или автопредприятии.

Какие документы показывать

Главный документ для всех льгот — удостоверение участника боевых действий. Именно его показывают и контролёру в транспорте, и кассиру при оформлении льготного билета. Если рейс обслуживает электронная система, удостоверение подтверждает право на бесплатный электронный билет.

Что ещё гарантирует статус УБД

Кроме проезда, закон предусматривает скидку 75% на жилищно-коммунальные услуги в пределах нормативов, бесплатные лекарства по рецепту врача, первоочередное зубное протезирование и ежегодную диспансеризацию. Работающим ветеранам гарантировано 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год и преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

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