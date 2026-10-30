В Ивано-Франковске квартира на вторинном рынке эквивалентна 8,1 года арендных платежей, а в Одессе - 16,2 года. Сравнение городов показывает, где купить жилье действительно выгоднее, чем снимать.

Коммунальные услуги в Киеве - лишь часть расходов, с которыми сталкивается владелец или арендатор жилья. Вопрос, что выгоднее - купить квартиру или продолжать снимать, зависит не только от цены, но и от того, сколько лет аренды «стоит» готовое собственное жилье в конкретном городе.

По данным сервиса ЛУН, которые приводит 24 Канал, по состоянию на 25-26 октября 2026 года разница между городами оказалась разительной. Там, где аренда дорожает быстрее, а квартиры дешевле, покупка окупается за считанные годы. Там, где жилье стоит дорого, а арендная плата сравнительно умеренная, снимать может быть разумнее.

Сколько лет аренды «стоит» квартира

Один из самых наглядных способов сравнить два варианта - сопоставить стоимость квартиры с годовыми расходами на аренду. По подсчетам сервиса, на конец октября стоимость квартиры на вторичном рынке была эквивалентна:

8,1 года аренды в Ивано-Франковске;

9 годам аренды в Днепре;

11,8 года аренды в Луцке;

12,5 года аренды во Львове;

15,9 года аренды в Киеве;

16,2 года аренды в Одессе.

То есть быстрее всего собственное жилье «отбивает» себя в Ивано-Франковске и Днепре, а дороже всего относительно аренды оно обходится в Одессе и Киеве. Это ориентир для сравнения рынков, а не точный срок окупаемости: расчет не учитывает ремонт, налоги, страхование и проценты по кредиту.

Где аренда «съедает» наибольшую часть зарплаты

Аренда однокомнатной квартиры во Львове на 25 октября стоила около 23 тысяч гривен в месяц - за год цена выросла на 28%. В Ивано-Франковске аренда обходится примерно в 22 800 гривен, что на 46% больше, чем год назад. В Киеве медианная цена составляет 16 тысяч гривен и за год даже снизилась на 6%.

Впрочем, суммы сами по себе мало что говорят - важно, какую долю дохода приходится отдавать на жилье. Аренда забирает около 70% медианной зарплаты во Львове, 77% - в Ивано-Франковске и лишь 43% - в Киеве. В некоторых городах аренда за год резко выросла: в Тернополе - на 78%, в Харькове - на 100%, в Ивано-Франковске - на 46%.

Что происходит с ценами на первичном рынке

Покупка нового жилья тоже дорожает, но темпы зависят от города. Медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках на 26 октября составляла: во Львове - 70 800 гривен (рост около 20% за год), в Киеве - 65 700 гривен (плюс 19%), в Черновцах - 56 400 гривен (рекордные 34% за год), в Ивано-Франковске - около 47 500 гривен.

Медианная цена самой дешевой квартиры в новостройке на начало октября составляла около 3,1 миллиона гривен во Львове, 2,6 миллиона - в Киеве и 1,9 миллиона - в Ивано-Франковске. Это показатель минимального предложения, а не цена типовой квартиры.

Когда покупка действительно выгоднее

Покупка имеет финансовый смысл, если человек планирует долго жить в одном городе, имеет достаточные сбережения и не вкладывает в жилье все финансовые резервы. Собственная квартира дает больше предсказуемости: владелец не зависит от решения арендодателя поднять цену или расторгнуть договор.

В то же время сравнивать аренду только с будущим платежом за собственное жилье неправильно. К стоимости покупки нужно добавить первый взнос, проценты, страхование, оформление сделки, ремонт и содержание квартиры. Для новостройки стоит проверить готовность дома, документы застройщика и реальные сроки ввода в эксплуатацию.

Для тех, кто рассматривает кредит, отдельной возможностью является государственная программа «еОселя». Однако ее условия - допустимую стоимость жилья, требования к заемщику и размер первого взноса - нужно проверять на момент подачи заявки, ведь право на льготную ипотеку имеют не все.

Почему «еОселя» не всегда выручает

Как рассказала в комментарии 24 Каналу президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, одна из проблем программы - разница между фактической ценой квартиры и расчетной стоимостью квадратного метра, которую учитывают при кредитовании.

В качестве примера она привела Киев: квадратный метр в современной однокомнатной квартире в новостройке может стоить более 100 тысяч гривен, тогда как расчетная стоимость составляет около 64 тысяч гривен за метр. Из-за этой разницы даже платежеспособный покупатель может столкнуться с трудностями при оформлении кредита.

Еще одно ограничение - выбор квартир. Часть доступных по программе предложений приходится на новостройки без отделки, поэтому покупателю нужны дополнительные деньги на ремонт. Кроме того, не все застройщики сотрудничают с программой, поэтому выбор объектов остается ограниченным.

Когда разумнее снимать

Аренда может быть выгоднее для тех, у кого нет накоплений на первый взнос, кто не уверен в долгосрочных планах или хочет сохранить деньги на другие цели. Она позволяет быстрее сменить город или район, если изменятся работа, семейные обстоятельства или ситуация с безопасностью.

Особенно важно не вкладывать все сбережения в недвижимость без финансового резерва. После покупки могут возникнуть непредвиденные расходы, а продать квартиру быстро и без потерь удается не всегда. Для тех, кому деньги могут понадобиться в ближайшие несколько лет, ликвидность сбережений порой важнее, чем владение жильем.

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