Ціни на продукти в Україні зросли майже на 40% за даними Держстату, і хліб поки не досяг стелі. Як повідомляє РБК-Україна, до кінця 2026 року вартість хліба може зрости ще на 10%, попри те, що зерно всередині країни дешевшає.

Парадокс пояснюється просто: сировина - далеко не головна складова ціни батона чи буханця. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук у коментарі РБК-Україна зазначив, що частка зерна в собівартості хліба становить не більше 12%. Разом із переробленим борошном цей показник не перевищує 30%.

Що найбільше впливає на вартість хліба

Решту витрат - а це більшість - забирають логістика, енергетика та заробітні плати працівників. Саме вони формують кінцеву ціну на полицях магазинів. Тому навіть якщо пшениця дешевшає, економію на сировині компенсують інші платежі, зокрема пальне та електроенергія.

Додатковим чинником лишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження енергооб'єктів виробники та переробники змушені переходити на альтернативні джерела живлення, а це здорожчує процес випікання та зберігання продукції.

Чи подешевшає хліб

Експерт вказує: здешевлення пшениці та її переробки на борошно не гарантує зниження цін на готовий хліб. Загальні витрати виробників можуть утримувати вартість продукції на високому рівні незалежно від того, як падає ціна зерна.

Відтак до кінця року прогнозують подорожчання хліба ще на 10%. Для споживача це означає, що ціна на найдоступніший продукт знову повзе вгору, навіть коли рекордний урожай робить сировину дешевшою.

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