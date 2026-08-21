В Центре реинтеграции ветеранов на Волыни провели группу самопомощи — участницы осваивали дыхательные практики для эмоционального восстановления и снижения внутреннего напряжения.

Гуманитарная помощь ветеранам в Волынской области продолжает расширяться — на этот раз в Центре реинтеграции ветеранов прошла группа самопомощи, где участники осваивали дыхательные практики для эмоционального восстановления.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области, мероприятие собрало сотрудниц полиции, жен погибших военнослужащих, родных без вести пропавших Защитников Украины, раненых воинов и действующих военнослужащих.

Как прошла группа самопомощи

Группу самопомощи провела психолог и представительница общественной организации «PRO WOMEN UA» Неонила Кухарук. К мероприятию также присоединились психологи Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Во время встречи участницы работали над снижением внутреннего напряжения и восстановлением собственного ресурса. Дыхательные практики стали ключевым инструментом — они помогают сосредоточиться на собственном состоянии, лучше чувствовать потребности тела и находить способы справляться с эмоциональным напряжением в повседневной жизни.

Дыхательные практики как способ восстановления

По словам организаторов, дыхательные упражнения являются одним из самых доступных методов саморегуляции. Они не требуют специального оборудования или помещения — достаточно нескольких минут концентрации, чтобы снизить уровень тревожности и вернуть ощущение контроля над собственным эмоциональным состоянием.

Практические упражнения, которые осваивали участницы, позволяют быстро восстанавливать равновесие даже в стрессовых ситуациях. Психологи подчеркивают: регулярное использование таких техник помогает формировать навыки самопомощи, что особенно важно для тех, кто переживает сложные жизненные обстоятельства.

Кто может присоединиться к следующим группам

Проведение таких мероприятий является частью системной работы по поддержке семей военнослужащих. Психологи полиции и в дальнейшем будут присоединяться к группам самопомощи, направленным на психологическую поддержку и восстановление внутренних ресурсов.

В Центре реинтеграции ветеранов на Волыни планируют проводить подобные встречи регулярно. Присоединиться могут ветераны, члены их семей, а также жены погибших и пропавших без вести Защитников Украины. О датах следующих групп самопомощи будут сообщать на официальных ресурсах полиции Волынской области.

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