Новая неделя для Тельцов начинается с испытания на терпение: придётся работать с людьми, которые могут стать источником лишних хлопот. Подробный прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и в нём есть несколько важных подсказок для представителей знака.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, стоит быть особенно осторожными во взаимодействии с коллегами, партнёрами или даже друзьями, вовлечёнными в общие дела. Другие люди в эти дни могут оказаться не самой надёжной опорой, поэтому если от вас зависит важный процесс — не отвлекайтесь и не передавайте контроль другим даже ненадолго. Будьте вежливыми и дипломатичными, но при этом твёрдо отстаивайте свою позицию там, где это важно. В среду напряжение спадает, и появляется пространство для более спокойной работы и даже небольших пауз на отдых. Четверг и пятница благоприятны для того, чтобы прислушаться к чужим идеям — коллеги или партнёры могут предложить решение, достойное внимания. Эти дни также могут принести новости, связанные с поездками или командировками.

Отношения

В отношениях с близкими в начале недели лучше проявлять дипломатичность, не идя на уступки в принципиальных вопросах. Тельцам важно найти баланс между желанием сохранить гармонию и потребностью обозначить собственные границы. Во второй половине недели общение становится легче и приятнее — стоит больше слушать партнёра или друзей, их мысли могут оказаться неожиданно ценными. А вот на выходных возможен странный и немного запутанный разговор с кем-то из окружения, который оставит ощущение непонимания. Не стоит придавать этому слишком большое значение — скорее всего, это просто временное недоразумение, которое не повлияет на дальнейшие отношения.

Здоровье и энергия

Первые дни недели могут потребовать дополнительной выдержки — эмоциональное напряжение от общения с другими способно сказаться на общем самочувствии. Поэтому стоит сознательно выделять время для восстановления: короткая прогулка, спокойный вечер или любимый напиток способны существенно улучшить настроение. Среда — хороший момент, чтобы немного замедлиться и дать себе передышку. Во второй половине недели энергия стабилизируется, и Тельцы могут почувствовать прилив сил, особенно если позволят себе наслаждаться простыми радостями без спешки.

Лучшие дни недели

Среда станет самым спокойным днём — времени хватит и на дела, и на отдых. Четверг и пятница также удачны: они благоприятны для обмена идеями, обучения у других и, возможно, приятных новостей о путешествиях. А вот к выходным стоит отнестись с лёгкостью — если что-то пойдёт не так в общении, это пройдёт само собой.