Пенсия по инвалидности в октябре 2026 года может оказаться под угрозой из-за пропущенной медицинской оценки, нехватки страхового стажа или проблемы с документами.

Пенсия зависит от соблюдения установленных требований, поэтому отдельным гражданам могут временно приостановить выплаты или отказать в их назначении.

Об этом сообщили в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напоминают: с 2025 г. вместо медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) состояние человека оценивают специальные экспертные команды. Денежное довольствие назначают на период, в течение которого действует установленный статус инвалидности.

Почему могут прекратить выплаты

Одна из основных причин – несвоевременное прохождение повторной оценки. Если человек не явился на процедуру в указанный срок, начисление средств останавливают с первого числа следующего месяца, пояснили в ПФУ.

Также проблемы могут возникнуть из-за ошибок в документах. Недействительная справка, несоответствие фамилии или отсутствие требуемой подписи могут стать основанием для отказа в назначении выплат.

В то же время, не каждая неточность означает автоматическую утрату права на помощь. Если ошибку можно исправить, Пенсионный фонд должен определить обстоятельства и определить, влияет ли она на законность назначения средств.

Поэтому важно проверять личные данные, следить за сроками действия документов и сообщать об изменениях.





Когда могут отменить пенсию по инвалидности

Еще одно основание – завершение срока, на который установили инвалидность. Если статус не является бессрочным, по истечении определенного периода необходимо пройти повторную оценку состояния здоровья.

По его результатам экспертная команда может решить, что человек больше не отвечает критериям инвалидности. Если статус не будет продлен, право на соответствующую выплату может быть утрачено.

Однако смена группы инвалидности не всегда означает полное прекращение начислений. Решение зависит от результатов оценки и того, сохраняет ли человек право на пенсионное обеспечение.

Как не потерять выплаты

Чтобы избежать проблем, следует заранее уточнить дату повторной оценки, проверить правильность документов и убедиться, что все необходимые сведения актуальны.

Если начисления уже приостановлены, нужно обратиться в Пенсионный фонд, выяснить причину и выполнить требования для возобновления выплат. Во многих случаях их можно восстановить после устранения нарушений.