Из-за неточностей в учете стажа или отсутствующих сведений в пенсионном деле украинцы могут недополучать выплаты, поэтому Пенсионный фонд советует периодически сверять данные и вовремя подавать уточняющие документы.

Страховой стаж и пенсионные выплаты в Украине напрямую зависят от полноты учета — если отдельные периоды работы не учтены или работодатель не передал нужные данные, это сразу сказывается на размере ежемесячной выплаты. Специалисты советуют пенсионерам проверять, что хранится в их пенсионном деле, чтобы не терять деньги, на которые есть законное право.

Самый важный фактор, который стоит проверить, — корректность отображения трудового стажа. Особое внимание советуют обращать на записи о работе еще до внедрения электронных реестров: именно бумажные периоды чаще всего «теряются», ведь данные о них могли не попасть в систему.

Второе, что стоит сверить, — сведения о заработной плате, которые использовались для расчета пенсии. Неточности в документах или отсутствие отдельных данных о доходах могут привести к тому, что выплата окажется меньше, чем предусмотрено законодательством.

Как проверить свой страховой стаж

Удобнее всего сделать это онлайн: в личном кабинете на портале Пенсионного фонда (pfu.gov.ua) или через приложение «Дія» можно посмотреть данные о застрахованном лице, в том числе начисленный стаж и сведения о доходах. Если онлайн-доступ недоступен, обратитесь в любой сервисный центр ПФУ с паспортом и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

При обнаружении расхождений пенсионер вправе подать в Пенсионный фонд уточняющие документы — трудовую книжку, справки о заработке, приказы или архивные выписки. После проверки информации возможен перерасчет пенсии с учетом дополнительного стажа или подтвержденных сведений о доходах.

Что делать, если нашли ошибку

Сначала соберите документы, подтверждающие спорные периоды работы. Затем напишите заявление о перерасчете в территориальный орган ПФУ, приложив эти документы. Срок рассмотрения обычно составляет до 10 дней, после чего фонд принимает решение о перерасчете или объясняет причину отказа.

Регулярная проверка данных в пенсионном деле помогает своевременно исправить ошибки и избежать потери средств, на которые гражданин имеет законное право, — подчеркивают в Пенсионном фонде.

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