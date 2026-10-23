При неблагоприятном развитии событий отключения света в отдельных регионах могут занять более 20 часов в сутки.

Об этом заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире "Новости.LIVE". По его оценке, Украина входит в отопительный сезон с более серьезными проблемами, чем в прошлом. Восстановить все поврежденные объекты в течение весны, лета и осени не удалось, а новые разрушения усложнили работу системы.

Сколько часов может не быть электроэнергии

В некоторых городах ограничения уже продолжаются от полутора до семи часов в сутки. И это еще до начала периода активного использования отопления. Эксперт считает, что с приходом морозов в ноябре и декабре положение может ухудшиться.

При относительно благоприятном сценарии электроэнергии может не быть до 12 часов в сутки. Следующие 12 часов питания будут восстанавливать. Однако при сильных морозах в некоторых районах периоды обесточивания могут оказаться еще длиннее.

Какие регионы под угрозой

Риски касаются не только Киева. Сложная ситуация может сложиться на Киевщине, в центральных областях, Харьковщине, Одесщине, а также в западных и южных регионах.

Многое будет зависеть от состояния подстанций и электросетей, а также от возможностей резервного питания. Именно эти факторы будут влиять на то, сколь длительными будут отключения света в конкретных населенных пунктах.

Сохранится ли отопление

Отдельный вопрос – работа централизованного теплоснабжения во время обесточений. Корольчук предполагает, что при оптимистическом сценарии города смогут поддерживать отопление даже при отсутствии электроэнергии.

В то же время, риски остаются для Киева, Львова, Николаева, Херсона и других городов. Поэтому окончательная ситуация зависит от состояния инфраструктуры и возможности обеспечить ее резервным питанием.

Указанные цифры – оценка эксперта относительно возможного развития событий, а не утвержденный график отключений. Прогноз может изменяться в зависимости от погодных условий и состояния энергосистемы.

Источник: ТСН