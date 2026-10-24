Скидка на коммуналку в размере 50% доступна многодетным семьям в Украине при условии, что их доход не превышает установленный лимит.

Скидка на коммуналку распространяется на оплату жилья и отдельные виды печного топлива, но воспользоваться ею могут не все семьи.

По информации Пенсионного фонда Украины, главное условие – среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека. В 2026 году он не должен превышать 4660 гривен в месяц.

Если доход на одного члена семьи выше этого порога, право на указанную льготу не предоставляется. В таком случае семья может проверить, есть ли основания для оформления жилищной субсидии. Ее назначают по отдельным правилам.

На какие расходы распространяется льгота

Государственная поддержка предусматривает компенсацию половины стоимости определенных услуг в пределах установленных социальных нормативов. Это не означает, что общая сумма в платежке в любых условиях уменьшится ровно на 50%.

Скидка на коммуналку охватывает следующие расходы:

Оплата жилья. Льготу рассчитывают в пределах нормы 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме, и дополнительных 10,5 кв. м на семью.

Коммунальные сервисы. К числу относятся электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение, водоотвод и другие услуги в пределах нормативов.

Сжиженный газ. Предусмотрено уменьшение стоимости баллонного газа для бытовых нужд.

Печное топливо. Льгота действует на жесткое и жидкое топливо для домохозяйств без централизованного отопления, если для обогрева не используют природный газ или электроэнергию.

Как оформить помощь

Назначением льготы занимается Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ, по почте через уполномоченных представителей общины или ЦНАП, если там предоставляют такую ​​услугу. Также доступно онлайн-представление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или портал «Действие».

Заявителю могут потребоваться документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер налогоплательщика, удостоверение родителей многодетной семьи и документы детей.

Перед обращением следует проверить список нужных документов и уточнить, соответствует ли доход семьи установленным требованиям. Это поможет выяснить право на государственную поддержку и выбрать подходящий способ оформления.