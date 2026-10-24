Национальный банк усилил надзор за микрофинансовыми организациями: новые требования к капиталу, финансовый мониторинг и перечень из 53 компаний под усиленным контролем. Рассказываем, как это повлияет на тех, кто берет онлайн-кредиты, и кто еще предлагает займы под 0%.

Потребительские цены этой осенью стремительно растут — и именно в этот момент Национальный банк Украины ввел новые правила для микрофинансовых организаций (МФО). Для заемщиков это означает и более жесткий контроль, и то, что часть «привычных» продуктов может исчезнуть с рынка.

Главная причина усиления надзора — растущая долговая нагрузка на домохозяйства. По данным НБУ, кредитный портфель финансовых компаний вырос почти на 26% год к году, а объемы кредитования растут пятый квартал подряд. Люди берут большие суммы и чаще пролонгируют займы, поэтому регулятор решил обезопасить граждан от чрезмерной долговой ловушки.

Новые требования к МФО: что изменилось для клиентов

В 2026 году вступили в силу несколько важных регуляторных изменений. Первое — реальный капитал вместо «бумажного». Раньше финансовые компании могли показывать в отчетности значительный собственный капитал, который существовал лишь на бумаге. Теперь, если МФО получает убытки, она обязана покрывать их реальными деньгами, а не «перекладывать» средства между счетами.

Вторая новация — перечень 53 значимых финансовых компаний, к которым будет применяться усиленный надзорный режим. В микрокредитный сегмент вошли такие известные бренды, как Moneyveo, Miloan, CreditPlus, MyCredit, Credit7, CreditKasa и ШвидкоГроші. Это повысит их надежность, однако может сузить ассортимент продуктов, которые они предлагают клиентам.

Финансовый мониторинг: почему вашу заявку могут заблокировать

Отдельно регулятор обязал всех участников рынка соблюдать правила финансового мониторинга. Согласно Постановлению НБУ №65, определено более 70 индикаторов подозрительной деятельности клиентов. Это касается не только банков, но и МФО — поэтому проверка при оформлении онлайн-кредита теперь обязательна.

Внимание финансового учреждения могут привлечь внезапный рост оборота средств без объяснения (например, с 50 000 до 250 000 гривен за месяц), регулярные переводы значительных сумм за границу без очевидной цели, возврат кредита средствами неустановленного происхождения, а также совместное использование IP-адресов несколькими клиентами онлайн-сервисов.

Если ваши операции прозрачны, беспокоиться нет причин — это нормальная часть работы регулируемого рынка. А вот нервная реакция при запросе документов, отказ объяснить источник доходов или отмена операции после запроса подтверждающих документов могут вызвать дополнительные вопросы.

Займы под 0%: кто еще предлагает в 2026 году

Несмотря на усиление регулирования, кредиты под 0% (точнее, под 0,01% в день) остаются главным инструментом привлечения новых клиентов. По состоянию на третий квартал 2026 года такие продукты предлагают 33 микрофинансовые организации — кварталом ранее их было 34.

Самые крупные «нулевые» предложения выглядят так: CreditKasa и Credos дают до 55 000 гривен на 30 дней, Moneyveo — до 50 000 гривен на 20 дней, а Credit7, CreditPlus, CreditBox, FirstCredit, «Бізнес Позика» и «Твоя Позика» — до 30 000 гривен сроком 26–31 день. Smartiway предлагает до 10 000 гривен на 31 день.

Важно понимать: займ под 0% доступен исключительно новым клиентам МФО. После первого успешного погашения следующие кредиты оформляются уже по стандартным ставкам. Именно поэтому специалисты советуют внимательно читать условия договора до его подписания.

Как безопасно взять онлайн-кредит

Проверьте, есть ли МФО в реестре НБУ и имеет ли она лицензию.

Выбирайте короткие сроки и не пролонгируйте займ без необходимости — после снижения максимальной дневной ставки до 1% пролонгация стала дороже.

Внимательно читайте полную стоимость кредита, а не только рекламную «ставку под 0%».

Не используйте общие IP-адреса или чужие карты для получения займа — это может вызвать блокировку.

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