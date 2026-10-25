Прогноз на эту неделю для Девы обнародовало издание Horoscope.com. Астрологи сравнивают начало недели со сплавом по бурной реке: течение сильное, и самое безопасное решение — не пытаться резко сменить курс, а пройти этот отрезок до конца. Перегруппироваться и прийти в себя можно будет чуть позже, когда напряжение спадет само собой.

Работа и финансы

В начале недели Девам стоит удержаться от соблазна кардинально менять планы или проекты — сейчас не лучший момент для резких маневров. Лучше довести начатое до логического завершения, даже если темп кажется слишком быстрым. Финансовые и рабочие вопросы, которые сейчас в движении, сами выйдут на более спокойную воду ближе к середине недели — тогда появится пространство для пересмотра стратегии.

Отношения

Первые дни недели могут принести ощутимое напряжение в личной жизни, и главная задача — не дать ему испортить настроение. Стоит помнить: преодоление этого напряжения откроет путь к по-настоящему теплому периоду. Уже со среды романтика набирает обороты и держит высокую ноту до конца недели — хорошее время для откровенных разговоров, приятных сюрпризов и сближения с партнером.

Здоровье и энергия

Энергия недели неравномерна: первая половина требует выдержки и терпения, зато в выходные придет приятное ощущение легкости. Стоит оставить в графике немного свободного времени для отдыха и новых впечатлений — на этот раз информации и эмоций будет много, и телу понадобится пространство, чтобы все это вместить. Прогулки, смена обстановки или просто спокойный вечер помогут восстановить баланс.

Лучшие дни недели

Среда становится поворотной точкой — именно с нее начинается более яркий и теплый период в отношениях. Пятница обещает быть на удивление удачным днем — стоит запланировать на нее что-то важное или приятное. А выходные принесут сразу несколько открытий или одну ключевую информацию, которая расставит все по местам — главное, подойти к этому с открытым умом и не сопротивляться новому.