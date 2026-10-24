График отключения света в Киевской области на 25 октября предусматривает временное обесточивание части Переяслава из-за профилактических работ в электросетях.

График отключения света в Киевской области на 25 октября охватывает несколько городских улиц, где электроснабжение планируется прекратить с 08:30 до 19:00.

Как сообщает официальный сайт Переяславского городского территориального общества , работы будет выполнять ДТЭК Киевские региональные электросети. Их цель — повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии.

Какие адреса останутся без света

В воскресенье, 25 октября 2026 года, ограничения запланированы по следующим адресам:

ул. Заветная: дома 4, 8, 16, 18;

ул. Металлургов: 1, 3, 5, 7;

ул. Северина Наливайко: 7, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

ул. Приветливая: дома 1-8;

ул. Утреннее: 50;

ул. Соборная: 84, 86, 88, 92, 94, 96-102, 104, 106, 108-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151.

Когда возобновят электроснабжение

График отключения света в Киевской области на 25 октября предусматривает завершение работ в 19.00. В то же время, фактическое время возобновления подачи электроэнергии будет зависеть от течения запланированных мероприятий.

Жителям указанных адресов следует учесть возможное обесточивание при планировании бытовых дел. Если работы завершат по графику, электроснабжение должно быть возобновлено вечером того же дня.

График отключения света в Киевской области на 25 октября обнародовал Переяславский городской совет. Перед запланированными работами рекомендуется проверить официальные сообщения общины на случай изменений в списке адресов или времени проведения работ.