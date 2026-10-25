Эту неделю Водолеям стоит прожить в два темпа: сначала открыться новым людям, а затем собраться и действовать дисциплинированно. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, Водолеям открываются новые возможности — стоит присмотреться к незнакомым лицам и новым контактам, ведь именно среди них может найтись полезный партнёр или коллега. А вот в среду и четверг настроение изменится: придётся действовать сдержанно и дисциплинированно. Это не лучшее время для импульсивных решений или хаотичных попыток успеть всё сразу — лучше составить чёткий план и методично следовать ему. Финансовые вопросы также требуют осторожности именно в эти дни: лишняя суета может привести к ошибкам, тогда как последовательность и порядок помогут удержать ситуацию под контролем.

Отношения

Социальный круг Водолеев на этой неделе явно нуждается в обновлении. В начале недели стоит быть открытыми новым знакомствам — кто-то из новых людей может стать интересным собеседником или даже другом. Не бойтесь выходить за пределы привычного круга общения. В середине недели, когда придётся сосредоточиться на дисциплине, отношения отойдут на второй план, и это нормально — близкие люди поймут, если вы будете чуть меньше на связи. Главное — не закрываться полностью, а вернуться к тёплому общению, как только появится свободное время.

Здоровье и энергия

К пятнице накопится заметная усталость — неделя выдастся насыщенной и хлопотной, так что неудивительно, что сил будет немного. Это хороший сигнал для того, чтобы запланировать вечером спокойный отдых без лишних нагрузок. Не пытайтесь в этот день успеть ещё что-то «напоследок» — лучше лечь спать пораньше и восстановить силы перед выходными.

Лучшие дни недели

Суббота станет настоящим поворотом: усталость пятницы мгновенно сменится приподнятым настроением, и Водолеи могут оказаться в компании, где будет много музыки, смеха и танцев. Даже если изначально нет настроения веселиться, атмосфера захватит и подарит настоящее удовольствие. Воскресенье продолжит эту энергичную волну — день пройдёт активно и бодро, так что стоит использовать его для дел, требующих движения и инициативы.