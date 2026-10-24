Гривны, выпущенные в 2003–2007 годах, однако остаются законным платежным средством, поэтому срочно нести их в банк не нужно.

Процесс замены Национального банка Украины начал в начале 2023 года. Речь идет о плановом обновлении наличных денег, а не об одномоментном прекращении действия старых банкнот.

Почему старые купюры исчезают

Банки уже не выдают такие деньги клиентам через кассы во время наличных сделок. НБУ также прекратил повторно снабжать эти банкноты финансовыми учреждениями.

Когда старые купюры поступают в банки, их изымают из обращения и передают на утилизацию. Вместо них постепенно появляются более новые банкноты. Так регулятор стремится уменьшить количество изношенных денег и улучшить качество наличных денег, которым украинцы пользуются ежедневно.

Гривны старого образца при этом не теряют своей номинальной стоимости. Если у банкноты нет повреждений, ею можно оплачивать товары и услуги без ограничений. Специально обменивать ее на новое не нужно.

Что делать с поврежденной банкнотой

Если купюра сильно изношена, разорвана или имеет другие повреждения, можно обратиться в банковское отделение и уточнить возможность обмена. По правилам НБУ подобная операция проводится бесплатно.

Гривны, постепенно изымаемые из наличного обращения, остаются пригодными для расчетов, если они не повреждены. Так что сама дата выпуска не является причиной отказываться от купюры.

Украинцам не нужно спешить к банкам только потому, что старые банкноты встречаются все реже. Их заменяют постепенно, по мере поступления в банковскую систему. Главное — различать плановое изъятие старых денег и потерю статуса законного платежного средства: в случае со 100 гривнами образца 2003-2007 годов такого прекращения не произошло.