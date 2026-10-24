Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 25 по 31 октября обещает похолодание до +9° днем и дожди на протяжении пяти дней недели.

синоптики предупредили о дождях с похолоданием в Киевской области еще в конце прошлой недели, и новый прогноз подтверждает эту тенденцию: с 25 по 31 октября регион ждут похолодание до +9° и дожди почти каждый день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +9° до +16°, а ночные — от +7° до +12°.

В воскресенье, 25 октября, воздух прогреется до +16° днем, ночью же похолодает до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 26 октября, температура днем опустится до +14°, а ночью останется на отметке +12°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 27 октября, столбики термометров днем покажут лишь +10°, ночью держатся на том же уровне — +10°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В среду, 28 октября, днем воздух прогреется до +11°, а ночью похолодает до +7°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 29 октября, температура днем будет держаться на самой низкой отметке недели — +9°, ночью же будет +8°. Небо затянут сплошные облака, возможны осадки.

В пятницу, 30 октября, днем станет немного теплее — +11°, ночью же останется +8°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В субботу, 31 октября, завершающий день недели принесет +12° днем и +8° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самая теплая погода в Киевской области будет в начале недели — в воскресенье, 25 октября, когда воздух прогреется до +16°. Самая прохладная — в четверг, 29 октября, когда максимум составит лишь +9°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют с понедельника по пятницу — 26, 27, 28, 29 и 30 октября.

Из-за похолодания и дождей почти всю неделю жителям Киевской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста. В дождливые дни не лишним будет зонт, а водителям стоит быть осторожными на дороге из-за возможного ухудшения видимости.

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