Как восстановить сим-карту Киевстара, если вы ее потеряли, повредили или заблокировали.

Восстановить сим-карту Киевстар без потери номера – абоненты могут воспользоваться услугами официального магазина оператора или попытаться выполнить процедуру самостоятельно.

Если старая карта перестала работать или исчезла, можно обратиться в официальный магазин оператора. По приведенным данным, работники помогут восстановить номер бесплатно.

Абонентам подписки на замену SIM-карты нужно предоставить паспорт гражданина Украины. Идентификация владельца номера является обязательным условием восстановления утраченной или поврежденной карты.

Перед визитом следует уточнить актуальные требования оператора, ведь процедура может зависеть от обстоятельств потери номера.

Как восстановить сим-карту Киевстар самостоятельно

Еще один вариант – воспользоваться картой Smart SIM. Для этого необходимо приобрести ее в интернет-магазине Киевстар, вставить в телефон и набрать команду *111# для активации.

Далее в инструкции оператора предусмотрена отправка специальной USSD-команды:

245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#

В ней 380ХХХХХХХХ номер телефона, а YYYYYY код PUK1 старой SIM-карты или ICC. В исходной инструкции указано, что номер должен быть восстановлен в течение семи часов, после чего абонент получит SMS-подтверждение.

Перед вводом команды проверьте актуальность этого способа на официальном сайте Киевстара или через службу поддержки. Формат команды и условия восстановления могут изменяться.

Как защитить номер от замены посторонними лицами

Если есть риск, что кто-то попытается перевыпустить SIM-карту, оператор предусматривает возможность заблокировать самостоятельную замену. В исходной инструкции указаны команда 2451# и номер поддержки 466 .

Итак, как восстановить сим-карту Киевстар зависит от ситуации: можно обратиться в официальный магазин или воспользоваться Smart SIM, если подходящий способ доступен для вашего номера. При потере карты важно подтвердить личность и проверить действующие правила оператора, чтобы вернуть доступ к номеру.