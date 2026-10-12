З 8 жовтня Київстар підняв тарифи на мобільний зв'язок, а абонентам Vodafone та lifecell до зими доведеться готуватися до подорожчання.

Подорожчання тарифів в Україні набирає обертів — з 8 жовтня Київстар змінив ціни на мобільний зв'язок. Рішення компанія пояснила наслідками атак на дата-центри та зростанням витрат на відновлення мережі.

Як повідомляє видання «Інформатор», слідом за лідером ринку до подорожчання готуються й інші оператори. За прогнозом експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, Vodafone та lifecell також підвищать тарифи, адже вони зазнають втрат через російські удари по власній інфраструктурі.

Скільки додали і чого чекати далі

У березні 2026 року подорожчання більшості тарифів Київстару становило 40–60 гривень. Цього разу оператор, найімовірніше, діятиме за тим самим сценарієм. Серед причин компанія називає витрати на обслуговування й відновлення мережі, а також подорожчання пального, обладнання та логістики.

Павловський нагадав, що на початку 2026 року синхронне зростання цін одразу в кількох операторів у середньому становило 40–90 гривень. Однак зараз ситуація інша: конкуренти навряд чи піднімуть ціни одразу в жовтні. Вони можуть спробувати скористатися моментом і переманити абонентів, які йдуть від Київстару через подорожчання.

«Підвищення цін іншими операторами — це лише питання часу, оскільки весь мобільний ринок України працює в однакових воєнних реаліях», — зазначив експерт. Тож уже до зими або на початку 2027 року абонентам Vodafone та lifecell варто готуватися до неминучого зростання вартості зв'язку.

Як зменшити витрати на зв'язок

Абонентам, яких не влаштовує подорожчання, варто переглянути свій тариф. Змінити пакет Київстар можна без відвідування офісу — через сайт оператора, застосунок «Мій Київстар» або короткий номер 477.

Що робити, якщо тариф став дорогим

Порівняйте тарифи всіх трьох операторів перед оплатою.

Для пенсіонерів найдешевшою лишається пакет lifecell «Забота» — 190 гривень на місяць.

Переходьте на інший тариф онлайн, щоб не втрачати гроші за невикористані послуги.

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