Подорожание тарифов в Украине набирает обороты — с 8 октября Киевстар изменил цены на мобильную связь. Решение компания объяснила последствиями атак на дата-центры и ростом затрат на восстановление сети.

Как сообщает издание «Информатор», вслед за лидером рынка к подорожанию готовятся и другие операторы. По прогнозу эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, Vodafone и lifecell также повысят тарифы, ведь они несут потери из-за российских ударов по собственной инфраструктуре.

Сколько добавили и чего ждать дальше

В марте 2026 года подорожание большинства тарифов Киевстара составило 40–60 гривен. На этот раз оператор, скорее всего, будет действовать по тому же сценарию. Среди причин компания называет расходы на обслуживание и восстановление сети, а также подорожание топлива, оборудования и логистики.

смартфон, телефон, мобильная связь

Павловский напомнил, что в начале 2026 года синхронный рост цен сразу у нескольких операторов в среднем составил 40–90 гривен. Однако сейчас ситуация иная: конкуренты вряд ли поднимут цены сразу в октябре. Они могут попытаться воспользоваться моментом и переманить абонентов, уходящих от Киевстара из-за подорожания.

«Повышение цен другими операторами — это лишь вопрос времени, поскольку весь мобильный рынок Украины работает в одинаковых военных реалиях», — отметил эксперт. Поэтому уже к зиме или в начале 2027 года абонентам Vodafone и lifecell стоит готовиться к неизбежному росту стоимости связи.

Как снизить расходы на связь

Абонентам, которых не устраивает подорожание, стоит пересмотреть свой тариф. Изменить пакет Киевстар можно без посещения офиса — через сайт оператора, приложение «Мой Киевстар» или короткий номер 477.

Что делать, если тариф стал дорогим

  • Сравните тарифы всех трех операторов перед оплатой.
  • Для пенсионеров самым дешевым остается пакет lifecell «Забота» — 190 гривен в месяц.
  • Переходите на другой тариф онлайн, чтобы не терять деньги за неиспользованные услуги.

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