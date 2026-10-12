Киевстар с 8 октября поднял тарифы на мобильную связь, а абонентам Vodafone и lifecell уже к зиме придется готовиться к подорожанию.

Подорожание тарифов в Украине набирает обороты — с 8 октября Киевстар изменил цены на мобильную связь. Решение компания объяснила последствиями атак на дата-центры и ростом затрат на восстановление сети.

Как сообщает издание «Информатор», вслед за лидером рынка к подорожанию готовятся и другие операторы. По прогнозу эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, Vodafone и lifecell также повысят тарифы, ведь они несут потери из-за российских ударов по собственной инфраструктуре.

Сколько добавили и чего ждать дальше

В марте 2026 года подорожание большинства тарифов Киевстара составило 40–60 гривен. На этот раз оператор, скорее всего, будет действовать по тому же сценарию. Среди причин компания называет расходы на обслуживание и восстановление сети, а также подорожание топлива, оборудования и логистики.

Павловский напомнил, что в начале 2026 года синхронный рост цен сразу у нескольких операторов в среднем составил 40–90 гривен. Однако сейчас ситуация иная: конкуренты вряд ли поднимут цены сразу в октябре. Они могут попытаться воспользоваться моментом и переманить абонентов, уходящих от Киевстара из-за подорожания.

«Повышение цен другими операторами — это лишь вопрос времени, поскольку весь мобильный рынок Украины работает в одинаковых военных реалиях», — отметил эксперт. Поэтому уже к зиме или в начале 2027 года абонентам Vodafone и lifecell стоит готовиться к неизбежному росту стоимости связи.

Как снизить расходы на связь

Абонентам, которых не устраивает подорожание, стоит пересмотреть свой тариф. Изменить пакет Киевстар можно без посещения офиса — через сайт оператора, приложение «Мой Киевстар» или короткий номер 477.

Что делать, если тариф стал дорогим

Сравните тарифы всех трех операторов перед оплатой.

Для пенсионеров самым дешевым остается пакет lifecell «Забота» — 190 гривен в месяц.

Переходите на другой тариф онлайн, чтобы не терять деньги за неиспользованные услуги.

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