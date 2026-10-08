Держпродспоживслужба виявила порушення у 88,6% перевірених комунальних підприємств. Повернути споживачам мають 92,67 млн грн, однак поки повернули менш як 1% від суми.

Тарифи на проїзд у Львові знову можуть зрости, тоді як на рівні всієї країни виявили значно масштабнішу проблему: комунальні компанії порушували правила формування й застосування тарифів і тепер зобов'язані повернути споживачам переплачені гроші.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Йдеться про 92,67 млн грн — саме стільки українці переплатили через необґрунтовано завищені тарифи на комунальні послуги.

Станом на кінець серпня людям повернули або зарахували лише 636,8 тис. грн. Це менш як 1% від усієї суми, яку підприємства зобов'язали повернути. Решту коштів відшкодовують поступово, і процес досі триває.

Що показали перевірки

З початку року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок підприємств, які надають комунальні послуги. У 88,6% випадків фахівці зафіксували порушення у сфері цін і ціноутворення — фактично проблеми були майже в кожному з дев'яти підприємств із десяти.

Таким підприємствам видали приписи перерахувати тарифи на користь споживачів. Крім того, компанії оштрафували, а винних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності.

Що робити, якщо у платіжці завищена сума

У відомстві радять уважно перевіряти нарахування в квитанціях. Якщо вам здається, що тариф або його підвищення необґрунтовані, подайте офіційне звернення до територіального управління Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

Заступник голови відомства Андрій Крейтор пояснив, що за наявності підстав фахівці проведуть перевірку. У зверненні варто вказати назву підприємства-надавача послуги, номер особового рахунку та, за можливості, додати копії платіжок на підтвердження суми нарахувань.

Комунальні борги населення тим часом продовжують зростати: загальна сума заборгованості вже перевищила 100 млрд грн. Тож повернення переплат і контроль за обґрунтованістю тарифів стають для споживачів дедалі важливішими.

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