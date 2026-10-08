Госпродпотребслужба выявила нарушения у 88,6% проверенных коммунальных предприятий. Вернуть потребителям должны 92,67 млн грн, однако пока вернули менее 1% от суммы.

Тарифы на проезд во Львове снова могут вырасти, тогда как на уровне всей страны выявили гораздо более масштабную проблему: коммунальные компании нарушали правила формирования и применения тарифов и теперь обязаны вернуть потребителям переплаченные деньги.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Речь идет о 92,67 млн грн — именно столько украинцы переплатили из-за необоснованно завышенных тарифов на коммунальные услуги.

По состоянию на конец августа людям вернули или зачислили лишь 636,8 тыс. грн. Это менее 1% от всей суммы, которую предприятия обязали вернуть. Остальные средства возмещают постепенно, и процесс до сих пор продолжается.

Что показали проверки

С начала года Госпродпотребслужба провела 140 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. В 88,6% случаев специалисты зафиксировали нарушения в сфере цен и ценообразования — фактически проблемы были почти в каждом из девяти предприятий из десяти.

Таким предприятиям выдали предписания пересчитать тарифы в пользу потребителей. Кроме того, компании оштрафовали, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Что делать, если в платежке завышена сумма

В ведомстве советуют внимательно проверять начисления в квитанциях. Если вам кажется, что тариф или его повышение необоснованны, подайте официальное обращение в территориальное управление Госпродпотребслужбы в своем регионе.

Заместитель главы ведомства Андрей Крейтор пояснил, что при наличии оснований специалисты проведут проверку. В обращении стоит указать название предприятия-поставщика услуги, номер лицевого счета и по возможности приложить копии платежек для подтверждения суммы начислений.

Коммунальные долги населения тем временем продолжают расти: общая сумма задолженности уже превысила 100 млрд грн. Поэтому возврат переплат и контроль за обоснованностью тарифов становятся для потребителей все более важными.

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