Як відновити сім-карту Київстар, якщо вона загубилася або перестала працювати.

Відновити сім-карту Київстар без звернення до магазину — абонентам доступна онлайн-заміна через новий стартовий пакет.

Оператор запровадив послугу «Самостійна заміна SIM» для клієнтів передплачених тарифів. Вона дає змогу перенести чинний номер на іншу картку, якщо попередня була втрачена чи пошкоджена.

Як провести заміну самостійно

Спочатку потрібно придбати новий стартовий пакет. Після цього вставте SIM у телефон та активуйте її командою *111# і натисніть кнопку виклику. Поповнювати баланс перед цим не потрібно.

Далі наберіть комбінацію 245380ХХХХХХХХХ*Z…Z# та здійсніть виклик.

У цій команді 380ХХХХХХХХХ — номер, який потрібно перенести на нову картку. Позначення Z…Z — це дані попередньої SIM.

Для ідентифікації підійде 19-значний ICC-код. Він зазначений на зворотному боці картки. Також можна використати восьмизначний PUK1. Цей код надрукований на пластиковій основі, до якої кріпилася стара SIM.

Що робити, якщо онлайн-заміна не підходить

Як відновити сім-карту Київстар, якщо самостійно виконати процедуру не вдалося? У такому випадку можна звернутися до офіційного магазину оператора.

Для оформлення заміни знадобляться паспорт та ІПН. Працівник допоможе перенести номер на нову картку.

Послуга відновлення не потребує оплати, якщо після анулювання номера минуло не більше 90 днів. Водночас абонент зберігає не лише сам номер.

Після процедури залишаються чинними тарифний план, гроші на основному й бонусному рахунках, абонентський стаж, підключені сервіси та доступні акції.





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