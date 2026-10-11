Как восстановить сим-карту Киевстара, если она потерялась или перестала работать.

Восстановить сим-карту Киевстар без обращения в магазин — абонентам доступна онлайн-замена через новый стартовый пакет.

Оператор ввел услугу «Самостоятельная замена SIM» для клиентов предоплаченных тарифов. Она позволяет перенести действующий номер на другую карту, если предыдущая была потеряна или повреждена.

Как провести замену самостоятельно

Сначала нужно приобрести новый стартовый пакет. После этого вставьте SIM-карту в телефон и активируйте ее *111# и нажмите кнопку вызова. Пополнять баланс до этого не нужно.

Далее наберите комбинацию 245 380ХХХХХХХХХ*Z…Z# и выполните вызов.

В этой команде 380ХХХХХХХХХ — номер, который нужно перенести на новую карту. Обозначение Z…Z – это данные предыдущей SIM.

Для идентификации подойдет 19-значный ICC-код. Он указан на обратной стороне карты. Также можно использовать восьмизначный PUK1. Этот код напечатан на пластиковой основе, к которой крепилась старая SIM-карта.

Что делать, если онлайн-замена не подходит

Как восстановить сим-карту Киевстар , если самостоятельно выполнить процедуру не удалось? В таком случае можно обратиться в официальный магазин оператора.

Для оформления замены понадобятся паспорт и ИНН. Работник поможет перенести номер на новую карту.

Услуга восстановления не требует оплаты, если после аннулирования номера прошло не больше 90 дней. В то же время, абонент сохраняет не только сам номер.

После процедуры остаются в силе тарифный план, деньги на основном и бонусном счетах, абонентский стаж, подключенные сервисы и доступные акции.





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