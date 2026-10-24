Мобилизация в Украине: что делать, если у ТЦК против воли забрали телефон.

Мобилизация в Украине подразумевает соблюдение законных процедур со стороны всех участников. Если в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) забрали телефон, необходимо зафиксировать обстоятельства происшествия и требовать возвращения личной вещи.

Об алгоритме действий рассказал адвокат Геннадий Капралов в комментарии изданию «Экономические новости». По его словам, медлить не стоит: первые шаги нужно сделать в тот же день, чтобы сохранить возможные доказательства нарушения.

Что нужно зафиксировать в первую очередь

Юрист советует записать точное время происшествия, фамилии людей, участвовавших в ней, а также контакты возможных свидетелей. Эти сведения помогут восстановить последовательность действий и подтвердить обстоятельства изъятия имущества.

Следующий шаг – письменно обратиться с требованием сохранить записи камер видеонаблюдения или регистраторов. Это важно, поскольку согласно Порядку №560 проверка документов и вручение повесток должны фиксироваться на видео.

В обращении следует четко указать дату, время и место происшествия, чтобы можно было идентифицировать нужную запись. Промедление может осложнить получение материалов, если видео сохраняется в ограниченный период.

Куда обращаться, если телефон не возвращают

Мобилизация в Украине не упраздняет права граждан на защиту своих законных интересов. Если имущество было изъято принудительно, адвокат рекомендует подать в правоохранительные органы заявление о возможном уголовном правонарушении.

В обращении следует описать события, указать обстоятельства изъятия телефона и заявить требование о возврате имущества. Целесообразно также добавить подтверждение: контакты свидетелей, копии обращений и другие материалы, касающиеся ситуации.

По словам Капралова, при защите прав можно ссылаться на соответствующие нормы административного, уголовного процессуального и гражданского законодательства.

Почему важно действовать последовательно

Само по себе пребывание в помещении ТЦК не лишает человека права защищать свои интересы законными способами. Поэтому важно не ограничиваться устными жалобами, а фиксировать обстоятельства в письменном виде и сохранять подтверждение поданных заявлений.

Если возникла такая ситуация, следует обратиться за юридической помощью, чтобы оценить обстоятельства и определить дальнейшие шаги. Окончательная правовая оценка зависит от конкретных фактов и имеющихся доказательств.



Источник: Экономические новости