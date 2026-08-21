Накануне Дня Независимости часть украинцев получит разовую денежную помощь от государства. Размер выплаты зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3100 гривен.

Денежная помощь ко Дню Независимости традиционно выплачивается ежегодно, и на этот раз Пенсионный фонд Украины уже определил категории получателей и размеры разовых выплат. Как сообщает PaySpace Magazine со ссылкой на ПФУ, в целом помощь получат сразу несколько категорий граждан — суммы колеблются от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса.

Кто получит самую большую выплату — 3100 гривен

Максимальный размер помощи в 3100 гривен предусмотрен для трех категорий. В первую очередь — это лица с инвалидностью вследствие войны I группы. Такую же сумму получат бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет и которые имеют инвалидность I группы вследствие общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам.

Также 3100 гривен выплатят гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Это отдельная категория, определенная законодательством, и для нее предусмотрен самый высокий уровень разовой помощи.

Сколько получат другие категории

Для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы разовая помощь составит 2900 гривен, а для III группы — 2700 гривен. Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства получат по 1000 гривен. К этой же категории относятся бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которым на момент заключения не было 18 лет, а также люди, родившиеся в таких местах во время пребывания там их родителей.

Еще 650 гривен предусмотрено для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также жен и мужей умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые повторно не вступили в брак. Такую же сумму получат жены и мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни имели соответствующий статус лица с инвалидностью и после их смерти не заключили нового брака.

Минимальный размер помощи — 450 гривен — выплатят участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей и гетто, людям, которых принудительно вывозили на работы, а также детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

Как получить выплату

Большинству получателей отдельно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если человек уже получает пенсию или другую социальную выплату, помощь ко Дню Независимости должны перечислить автоматически — вместе с ближайшей пенсионной выплатой.

Самостоятельно обратиться в ПФУ необходимо лишь тем гражданам, которые имеют право на помощь, но не являются пенсионерами, не получают жилищную субсидию или льготы и не проходят военную службу. Для этого нужно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда, имея при себе паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие соответствующий статус.

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