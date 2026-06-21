Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливим напрямком підтримки для людей після евакуації.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області продовжують надавати жителям, які відкривають власні оселі для родин, змушених залишити домівки через війну, повідомляє Politeka.

Оголошення про тимчасове поселення регулярно з’являються на платформі «Допомагай». Там публікують пропозиції з різних громад регіону, де переселенцям готові надати кімнати, квартири або приватні будинки без орендної плати.

Частина варіантів передбачає лише допомогу по господарству чи підтримку літніх людей. Умови проживання визначають власники помешкань під час особистого спілкування з майбутніми мешканцями.

У Переяславському районі шукають жінку або матір із дитиною від трьох років. Для поселення підготували окрему кімнату у будинку з кухнею, санвузлом та необхідними побутовими умовами. Від гостей очікують підтримки у щоденних домашніх справах.

Ще одна пропозиція доступна у селищі Борова на Фастівщині. Там готові прийняти людину для спільного проживання з літньою жінкою. Оселя має опалення, побутову техніку та стабільне інтернет-з’єднання. Основною умовою називають постійну присутність і спілкування.

У селі Макіївка Білоцерківського району переселенцям пропонують окремий будинок із меблями, технікою та кількома типами опалення. Вода надходить зі свердловини. Мешканці оплачують лише комунальні витрати й допомагають господарю у повсякденних питаннях.

Фахівці зазначають, що Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливим напрямком підтримки для людей після евакуації. Саме приватні ініціативи дозволяють швидше знаходити тимчасовий прихисток у безпечніших районах.

Перед переїздом переселенцям радять уважно уточнювати побутові умови, можливі додаткові витрати та актуальність оголошень, оскільки вільні місця можуть змінюватися щодня.

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