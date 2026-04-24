Ограничения движения транспорта в Киеве начнутся с 25 апреля и продлятся до 30 ноября, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта в Киеве проинформировали в УК "Киевавтодор" и КП "Киевпасстранс" .

Неудобства коснутся Левобережья столицы из-за масштабного ремонта путепровода возле станции метро "Черниговская", где часть маршрутов временно закроют, а пассажирам предложат новые варианты сообщения.

Речь идет о капитальной реконструкции объекта, проходящей над линией метрополитена и Броварским проспектом.

В городских службах объяснили, что ремонт необходим для безопасного проезда и последующей эксплуатации постройки. На время работ будут установлены информационные щиты, дорожные знаки и маршруты объезда.

Из-за перекрытия будет остановлено курсирование трамваев №4, 5, 27, 28, 32, 35. Также временно не будут ездить автобусы №59 и 2-ТР. Для пассажиров, ежедневно пользующихся этими направлениями, городские власти обещают альтернативные сообщения.

В частности, будут курсировать сокращенные и временные трамвайные маршруты. №22-К будет работать от Завода железобетонных конструкций до станции метро "Лесная". Маршруты №23-К и №33-К соединят ДВСР со станцией метро "Лесная".

Отдельно запустят временный трамвай № 25, который будет ездить от станции метро "Позняки" через улицу Анны Ахматовой и Бориспольскую в ЗЗБК.

Ограничения движения транспорта в Киеве также изменят работу автобусной сети. Вместо части трамваев выйдут маршруты с отметкой "Т".

Автобус № 4-Т будет курсировать от станции "Милославская" до станции "Радужный" через улицу Бальзака и Подольский мостовой переход.

№ 5-Т будет следовать от улицы Сержа Лифаря до станции "Радужный" через Закревского и Бальзака.

Маршруты №28-Т и №35-Т соединят улицу Милославскую и улицу Сержа Лифаря со станцией метро "Лесная" через Миропольскую и Броварской проспект.

Автобус №22-ТК будет ездить от Воскресенского проспекта до станции метро "Лесная" через Миропольскую и Братиславскую.

Отдельные действующие автобусные рейсы тоже получат новую схему курсирования. №33-Т будет курсировать от ДВРЗ до метро "Черниговская" с разворотом на временной развязке.

№ 70-Д от станции метро "Левобережная" будет следовать через подъездную дорогу к Подольскому мостовому переходу к улице Центральной Садовой.

№118-Д соединит станцию ​​метро "Политехнический институт" со станцией метро "Лесная" через улицу Гната Хоткевича и временную развязку.

