Подорожание мясных продуктов в Киевской области фиксируется по итогам апреля 2026 года, передает Politeka.

Аналитика свидетельствует о заметном росте нескольких ключевых категорий сразу.

Наибольший скачок продемонстрировал сегмент сырокопченой продукции. Колбаса «Алан Брауншвейская» стоит в среднем 1172,00 грн за килограмм. В марте этот показатель составил 879,02 грн., что означает прирост на 295,00 грн. Резкая корректировка произошла в начале апреля, после чего цена закрепилась на новом уровне без дальнейших изменений.

Существенную динамику показывает и говядина. Гуляш в среднем оценивается в 484,50 грн. за килограмм. В Megamarket его реализуют по 490,00 грн, в Novus – 479,00 грн. По сравнению с мартовским средним показателем 396,44 грн. прирост составил 127,33 грн. В течение месяца наблюдалось постепенное повышение стоимости по нескольким этапам коррекции.

Отдельно следует отметить варено-копченую продукцию. У колбасы «Глобино салями» (460 г) средний ценник 196,10 грн. В марте показатель держался на уровне 146,61 грн., то есть увеличение составляет 91,16 грн. Основной рост произошел в конце марта, после чего цена стабилизировалась.

Специалисты объясняют такую ​​тенденцию комплексом факторов. Среди ключевых – подорожание кормов, энергоресурсов, логистики, а также рост затрат на переработку. Влияют колебания спроса и ограниченное предложение отдельных видов сырья.

В этом контексте подорожание мясных продуктов в Киевской области выглядит частью более широкого процесса на продовольственном рынке, где белковая группа товаров реагирует на экономические изменения быстрее других сегментов.

