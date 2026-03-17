Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що порожні квартири передадуть ВПО, і пояснила, як буде працювати цей механізм, про які квартири йдеться і як не втратити житло.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Офіційна позиція Мінрозвитку така: йдеться не про приватні квартири людей, а про порожні державні і комунальні будівлі, об'єкти, які роками не використовуються і які можна переобладнати під соціальне житло. Тобто міністр прямо спростував чутки про вилучення приватного житла. Що вони збираються робити на старті? Інвентаризація, тобто відбір таких об'єктів, технічне обстеження, прорахунок, чи реально і вигідно все це переобладнати. І лише після цього буде ремонт, перепланування житла для ВПО. І перші три області, де будуть це робити, – це Київська, Івано-Франківська і Полтавська», – розповідає Катерина Котенкова.

За її словами, ризик – це спадщина, документи на яку треба оформити за 6 місяців, інакше орган місцевого самоврядування можуть звернутися до суду і після рішення майно перейде у власність громади. Отож, констатує журналістка, це буде проблемою для людей, які закордоном і які не можуть приїхати в Україну прийняти спадщину.

А загалом, зазначає вона, треба не затягувати з прийняттям спадщини, документи оформлюються дуже швидко, або ж можна домовитися з іншим спадкоємцем, оформити довіреність на родича тощо, головне – не відкладати це все на потім, на після перемоги.

«Такі механізми, я думаю, будуть не тільки зі спадщиною. Багато чого буде, і з землею будуть проблеми, бо землю теж дуже часто можуть забрати, наприклад, якщо вона пустує, люди поїхали і не займаються нею. Тому ви маєте захищати свої права, ви маєте захищати свою власність», – підсумовує Катерина Котенкова.

