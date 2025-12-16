Дефіцит продуктів у Київській області може торкнутися одного з базових товарів у споживчому кошику, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать на коментарі представників аграрного сектору.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує подорожчання хлібобулочних виробів до кінця 2025 року в межах близько 5 відсотків. Ключовими чинниками він називає зростання витрат на енергоресурси та нестачу жита на внутрішньому ринку.

За його словами, підприємства галузі традиційно працюють на газі та електриці, однак через складну ситуацію в енергетиці дедалі частіше залучають генератори. Це різко підвищує собівартість, адже витрати на живлення обладнання можуть збільшуватися у кілька разів, що напряму відбивається на цінах для споживачів.

Експерт також звертає увагу, що зерно формує не більше чверті вартості готового виробу. Основний тиск створюють логістика, виробничі процеси, амортизація та нестача кадрів, які стали системною проблемою для галузі.

Окремо фахівці вказують на складну ситуацію з житом. Аналітики Світового банку фіксують дефіцит цієї культури ще до старту жнив, що зазвичай припадають на серпень–вересень. Через погодну невизначеність точні прогнози на наступний рік поки відсутні, однак ринок уже реагує зростанням напруги.

У сукупності ці фактори формують ризики, за яких дефіцит продуктів у Київській області може посилитися, а базові харчі — подорожчати для кінцевого покупця.

Експерти радять споживачам стежити за ситуацією на ринку та бути готовими до поступових змін у вартості основних продуктів.

