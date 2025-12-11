Заслужений юрист України Ірина Сопілко розповіла, що ми досі живемо в полоні гендерних стереотипів, але війна довела, що вони не працюють, адже жінки воюють і освоюють чоловічі професії, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла у програмі «Особистість з Сергієм Дойко».

За словами гості програми, ми всі давно живемо стереотипами, а для того, щоб усунути стереотип, потрібно розібратися і зрозуміти, звідки він походить. Наприклад, зазначає вона, кажуть, що хлопчик не може плакати, але це лише тому, що хтось колись так сказав, а зараз усі повторюють і продовжують цю тенденцію.

«Або «жінкам не місце в армії». Я думаю, що цей стереотип вже зараз зламаний. Всі розуміють, що жінки на рівні з чоловіками виконують всі ці обов'язки і функції. І хочу сказати дужу таку цікава річ, що жінки-снайперки кращі за чоловіків, тому що за певними фізіологічними здібностями жінка може довше перебувати у нерухливому положенні, ніж чоловік. І тому жінки-снайперки кращі. Це вже доведено», – пояснює Ірина Сопілко.

Загалом, констатує вона, ми всі поділили у суспільстві ролі і функції на чоловічі і жіночі, наприклад, чоловік повинен завжди заробляти гроші, хоча жінка може не гірше виконувати теж цю роботу і заробляти не менше, так і відбувається часто зараз у нашому суспільстві. Або, продовжує юристка, вважається чомусь, що жінка повинна готувати, хоча зараз є дуже багато шеф-кухарів чоловіків, і готують вони не гірше за жінок, тобто ось у такі стереотипи ми впираємось щодня.

«Дуже багато чоловіків пішли захищати нашу державу. Багатьох не стало. І саме чоловічі професії залишилися у нас голими. І зараз уже можна побачити машиністок. Ми завжди вважали, що це чоловіча професія. Зараз уже є жінки-машиністки, жінки-водійки у таксі навіть уже трапляються, тому що саме ці професії залишилися, а без своїх… Хотіла сказати господарів, але не можна казати так», – розповідає Ірина Сопілко.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що шанс має лише ідея перемир'я із проведенням виборів.

Також Politeka писала, що Шейтельман пояснив, що, схоже, європейці вирішили закінчувати з переговорами Віткоффа.