Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что Гетманцев публично берется за пенсионную реформу и обещает справедливую индексацию для всех, и рассказала, о чем идет речь.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Кабмин готовит новый порядок индексации. Старая формула тянется с 2017 года. Из-за нее часть людей, вышедших на пенсию в 2021-2024 годах, не получали индексации. То есть это такой промежуток, где не повышаются пенсии для людей вообще. Теперь Гетманцев говорит, что будет единый подход, вне зависимости от года выхода на пенсию. На бумаге все это выглядит логично и правильно, но на практике очень много вопросов. Где здесь подводные камни?», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, единственный подход – самый дешевый подход, когда всем одинаково. То есть, объясняет она, обычно берут минимально возможный показатель, например, инфляцию по официальным данным, а инфляция на ценнике в магазине, который мы видим, и инфляция где-то на бумагах – это два разных мира.

«Прибавки и доплату пересмотрят. Обещают прозрачность. Реально это часто кончается тем, что часть надбавок просто уравнивают или замораживают. Вот и все. В выигрыше будет небольшая группа», – подчеркивает Катерина Котенкова.

Как отмечает журналистка, пока это будет разрабатываться и выполняться, за это время могут изменить формулы, какие-то методики, входные данные, но каждая мелкая правка – это минус сотни гривен в вашей пенсии.

