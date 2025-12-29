У Києві запровадили новий графік руху поїздів, щоб полегшити пересування між лівим і правим берегами в години пік.

Новий графік руху поїздів у Києві передбачає запуск експериментальних поїздів-шатлів Kyiv City Express від станції Дарниця до Видубичів, повідомляє Politeka.

Як проінформували у офіційному Телеграм-каналі міської еектрички, новий графік руху поїздів у Києві вже працював з 24 по 26 грудня, тепер же його ввели з 29 до 31 грудня.

Це означає, що наразі електропоїзди курсують у ранкові та вечірні години пік. Метою експерименту є скорочення інтервалів між рейсами з 30 до 15 хвилин, що значно полегшує пересування для тисяч пасажирів, особливо в святковий період.

За новим графіком руху поїздів у Києві, шатли з Дарниці відправляються о 6:31, 7:31, 8:31, 9:31, 16:16, 17:31 та 18:31, а зворотні рейси з Видубичів - о 7:02, 8:02, 9:02, 15:52, 17:02, 18:05 і 19:02.

Такі експериментральні нововведення дозволяють міській електричці працювати без перерв під час повітряних тривог, що робить цей транспорт більш надійним.

Попит на електропоїзди у такі періоди зростає в середньому утричі, що підтверджує необхідність додаткових рейсів.

Нагадаємо, що раніше, 3 грудня 2025 року, компанія запустила програму УЗ 3000, що дозволяє безоплатно користуватися поїздами на відстань до 3000 кілометрів у непікові години.

До 16 грудня в рамках цієї програми вже було оформлено понад 24 тисячі квитків. Найбільший попит демонструють напрямки Київ-Конотоп, Київ-Миколаїв, Харків-Київ, Одеса-Дніпро та Дніпро-Львів.

Тож пасажирам радять перевіряти на офіційних ресурсах компанії можливість скористатися даною ініціативною в конкретно їх випадку.

