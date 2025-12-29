Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів, які надають фінансування та ресурси.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стартувала в межах соціальної програми, що покликана допомагати людям похилого віку, які опинилися у складних життєвих умовах, повідомляє Politeka.

Ініціатива забезпечує регулярну підтримку та мінімальні умови для безпечного та стабільного життя.

У Фастові відкрилася соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна. Заклад приймає самотніх пенсіонерів, бездомних і людей у скрутному становищі, незалежно від реєстрації чи соціального статусу. Обіди видають шість днів на тиждень у післяобідній час. Меню складається з традиційних страв, що забезпечують повноцінне харчування.

Для мешканців із обмеженою рухливістю організовано доставку їжі додому. Волонтери привозять набори за адресою, що дозволяє охопити найуразливіших людей і гарантує безпеку та комфорт.

Окремо проводяться святкові ініціативи. На Різдво та Великдень команда організовує благодійні обіди для осіб без постійного житла та подорожніх, зокрема на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише харчування, а й соціальну підтримку, можливість поспілкуватися та відчути увагу громади.

Щодня на вулиці Зигмунда Козаря, 13 заклад відвідують від 50 до 100 осіб. Роботу забезпечує команда волонтерів, яка готує страви, розподіляє їх і організовує процес обслуговування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів, які надають фінансування та ресурси. Завдяки цьому проєкт стабільно працює та поступово охоплює більшу кількість літніх людей, яким потрібна регулярна підтримка.

Мешканців закликають стежити за оголошеннями фонду, щоб вчасно отримати допомогу та скористатися додатковими соціальними ініціативами.

