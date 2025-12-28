Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Києві та розкрили подробиці.

Прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Києві розповість, чого очікувати в перші дні другого зимового місяця, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Києві. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 29-ого числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний сніг вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора дрібний сніг розпочнеться знову. Максимальна температура повітря сягне -3°C, а вночі вона впаде до -1°C.

У вівторок, 30.12: температура повітря опуститься до -4°C вночі, вдень триматиметься -1°C. Протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.

Середа, 31.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. Температурні коливання — від -7 до -4°C.

Четвер, 1 січня: буде триматися хмарна погода. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -8…-7°C.

У п’ятницю, 02.01: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -7…-5°C.

Субота, 03.01: протягом доби триматиметься хмарність, опадів не прогнозують. Показники термометра коливатимуться від -4 до 0°C.

У неділю 04.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від -3 до -1°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Києві обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

