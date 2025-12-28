Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Киеве и раскрыли подробности.

Прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Киеве расскажет, чего ожидать в первые дни второго зимнего месяца, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Киеве. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.

В понедельник 29 числа: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночная метель утром должна ослабевать. В середине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру мелкий снег начнется снова. Максимальная температура воздуха составит -3°C, а ночью она упадет до -1°C.

Во вторник, 30.12: температура воздуха опустится до -4°C ночью, днем ​​будет -1°C. На протяжении всего дня погода будет пасмурной. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий снег, который к вечеру должен окончиться.

Среда, 31.12: облачность продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет мелкий снег. Температурные колебания от -7 до -4°C.

Четверг, 1 января: будет держаться облачность. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах -8…-7°C.

В пятницу, 02.01: с утра до самого вечера небосвод покроется облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -7…-5°C.

Суббота, 03.01: в течение суток будет облачно, осадков не прогнозируют. Показатели термометра будут колебаться от -4 до 0°C.

В воскресенье 04.01: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от -3 до -1°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Киеве обещает прохладное со снегом и морозами пору.

