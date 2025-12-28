Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволить підтримувати безперебійне функціонування водогонів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області затвердили у селищі Ставище, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет місцевої ради. Воно стосується оновлення вартості централізованого водопостачання та водовідведення. Нові розцінки почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

У селищній раді пояснили, що перегляд цифр базується на фінансових розрахунках Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало подорожчання електроенергії, матеріально-технічних ресурсів і зростання витрат на оплату праці. Основне завдання — зберегти стабільну роботу систем і забезпечити належний рівень сервісу для громади.

Згідно з ухваленим документом, для споживачів встановлено такі показники: водопостачання — 30,54 гривні за кубометр без ПДВ та 36,65 гривні з урахуванням податку; водовідведення — 36,21 гривні без ПДВ та 43,45 гривні з ПДВ.

Комунальному підприємству доручили завчасно поінформувати жителів про зміни та опублікувати оновлені дані на офіційному ресурсі ради. Контроль за виконанням рішення поклали на заступника селищного голови.

У ЖКП зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволить підтримувати безперебійне функціонування водогонів та каналізаційних мереж упродовж року.

Крім того, у Київській області також відзначають стабільне зростання цін на основні продукти харчування, повідомляють місцеві аналітики ринку. Найбільш відчутне подорожчання торкнулося гречки, молочних виробів та картоплі, що безпосередньо впливає на витрати домогосподарств.

