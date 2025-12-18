Подорожчання продуктів у Київській області може зберігатися в найближчі тижні.

Подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Мінфін.

У Київській області відзначають стабільне зростання цін на основні продукти харчування, повідомляють місцеві аналітики ринку. Найбільш відчутне подорожчання торкнулося гречки, молочних виробів та картоплі, що безпосередньо впливає на витрати домогосподарств.

За даними супермаркетів, середня вартість на гречку нині складає 45,13 грн за кілограм. У різних торгових мережах вартості коливаються: Auchan пропонує 38,30, Novus — 40,89, а Megamarket — 56,20. Порівняно з листопадом 2025 року середній показник зріс на 1,56. Аналітики пояснюють це сезонним зменшенням пропозиції та зростанням витрат на імпорт та логістику.

Масло «Селянське» 72,5% також подорожчало, хоча зміни були незначними. Середня ціна за 200 грамів становить 118,09 грн, нижчі показники фіксують у Auchan (114 гривень), в той час як Megamarket пропонує 121,70. Протягом минулого місяця продукт подорожчав на 0,03, що демонструє стабільність у сегменті молочних товарів.

Овочі, зокрема картопля рожева, подорожчали більш помітно. Кілограм нині коштує 23,75 грн, у Auchan — 17,50, а в Novus — 29,99. Порівняно з листопадом середня вартість зросла на 0,30. Експерти зазначають, що ці коливання зумовлені сезонними факторами, попитом на локальні культури та різницею постачальників у регіоні.

Фахівці прогнозують, що тенденція до подорожчання продуктів у Київській області може зберігатися в найближчі тижні, особливо щодо популярних бакалій та овочів. Водночас вони радять громадянам уважно стежити за акційними пропозиціями та обирати магазини з нижчими розцінками для планування сімейного бюджету.

Важливо, що навіть незначні щомісячні коливання цін на базові товари безпосередньо впливають на фінансову стабільність населення, особливо для родин із фіксованим доходом.

